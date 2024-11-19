Світло відключатимуть протягом усього дня: як діятимуть графіки 20 листопада

Відключення світла в Україні будуть діяти протягом всього дня 20 листопада через пошкодження об'єктів енергетики внаслідок атаки РФ, зазначили в Укренерго.

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Як будуть відключати світло 20 листопада / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Графіки відключення світла 20 листопада будуть діяти протягом всього дня

Це пов’язано з пошкодження енергообʼєктів після атаки РФ

20 листопада у всіх областях України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що через пошкодження об'єктів енергетики внаслідок російського масованого ракетно-дронового удару 17 листопада, у середу, 20 листопада світло будуть відключать з 6:00 до 22:00.

відео дня

В Укренерго уточнили, що буде діяти одна черга відключень

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада в кількох західних областях України скасували графіки відключень електроенергії, які були впроваджені після масованої ракетної атаки. Таке рішення ухвалено за вказівкою "Укренерго".

Для повного відновлення енергосистеми після атаки Росії потрібно від 3 до 4 днів. Водночас відключення електроенергії можуть тривати і наступного тижня. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков.

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков зазначив, що сценарії зимових відключень залежать від двох чинників: суворості погодних умов та можливих нових атак російської сторони на українську енергосистему.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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