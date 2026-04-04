Суть залишиться тією самою: Буданов заявив, що не варто чекати "дива" від реформи ТЦК

Поки триває війна, кардинально вирішити ці проблеми неможливо, вважає голова ОП.

Глава Офісу ПрезидентаУкраїни Кирило Буданов прокоментував можливі зміни у сфері мобілізації та роботи ТЦК.

Він стверджує, що нинішній процес хаотичний, але поки триває війна, кардинально вирішити ці проблеми неможливо, пише "Суспільне".

"Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 років і понад 4 роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не дуже хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які повинні прийти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реаліями мосту не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати", — заявив Буданов.

Також він зазначив, що не варто очікувати "дива" від зміни назв або формату роботи ТЦК, адже суть процесу залишиться колишньою. Він заявив, що від зміни назви ТЦК нічого не зміниться.

Міноборони анонсувало зміни в мобілізації після трагедії у Львові

У четвер, 2 квітня, у Львові під час проведення мобілізаційних заходів ударом у шию було завдано смертельного поранення військовослужбовцю ТЦК та СП. На тлі цієї трагедії Міноборони анонсувало зміни в мобілізації.

В Україні вже найближчим часом планують впровадити зміни в системі мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві, коментуючи вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові, підкреслили, що Україна зараз тримається на військових, у тому числі й тих, які не виконують бойові завдання.

Також у Міноборони додали, що той, хто вбиває військового — на фронті чи в тилу — діє проти інтересів України, і на таких людей чекає невідворотне покарання.

"Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв Главред, в Україні активно обговорюють можливе посилення мобілізації через нові підходи до обліку військовозобов'язаних, перевірки даних та перегляду бронювань. Планується більш жорсткий контроль за тими, хто самовільно покинув частини, та підвищення ефективності бронювань для оборонної промисловості.

Нагадаємо, що на блокпостах в Україні водії часто не знають, чи зобов'язані вони виходити з автомобіля під час перевірки документів. Адвокат Ірина Цибко пояснила, що військові та ТЦК не можуть вимагати цього, а поліція — лише у випадках підозри, розшуку або загрози безпеці.

Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 р. – до 2 січня 2026 р.), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

