Мобілізація по-новому: що зміниться з 1 квітня та чи будуть повістки в 'Резерв+'

З 1 квітня 2026 року запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром "Оберіг", Податковою службою та Пенсійним фондом.

https://glavred.net/war/mobilizaciya-po-novomu-chto-izmenitsya-s-1-aprelya-i-budut-li-povestki-v-rezerv-10753187.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні з 1 квітня

Про що йдеться у матеріалі:

Як цифровізація змінює мобілізацію в Україні

Через що можуть анулювати бронювання з 1 квітня

Чи з’являться електронні повістки в "Резерв+" у квітні

Чи почнеться з 1 квітня реформа процесу мобілізації

Як у ЗСУ оцінюють стан мобілізації

відео дня

З 1 квітня 2026 року в Україні відбудуться деякі зміни в мобілізаційному процесі, зокрема через цифровізацію та впровадженню нових перевірок. Ці заходи покликані зменшити ризики фальсифікацій та підвищити прозорість процедур. Оновлення стосується не тільки перевірок бронювання, але й змін в електронному військовому обліку.

Главред зібрав головні нововведення у процесі мобілізації, які очікують українців з 1 квітня.

Цифровізація мобілізаційного процесу: автоматичні перевірки бронювання

Мобілізація в Україні поступово цифровізується. З 1 квітня 2026 року запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром "Оберіг", Податковою службою та Пенсійним фондом. Завдяки цьому державні органи зможуть швидко перевіряти дані про військовозобов’язаних і фіксувати фальшиві документи чи працевлаштування.

Анна Даніель, адвокатка кандидатка юридичних наук, пояснила у коментарі "Новини.LIVE", що в рамках нововведень держава перевірятиме кілька важливих аспектів:

Рівень зарплати - чи відповідає вона встановленим лімітам для "критично важливих підприємств".

- чи відповідає вона встановленим лімітам для "критично важливих підприємств". Сплата ЄСВ - бронювання буде автоматично анульовано, якщо підприємство має заборгованість або працівник не отримує реальну зарплату.

- бронювання буде автоматично анульовано, якщо підприємство має заборгованість або працівник не отримує реальну зарплату. Реальність штату - перевірка на відповідність ліміту військовозобов'язаних на підприємстві.

За словами адвокатки, ці нововведення зменшать черги, скоротять корупційні ризики і забезпечать прозорість процесу бронювання. Водночас вона наголошує, що з ухваленням цих змін стає майже неможливо сховатися від державної системи.

Правила бронювання від мобілізації / Інфографіка: Главред

Електронні повістки: чи стануть реальністю

У соцмережах активно обговорюється питання можливості отримання електронних повісток через додаток "Резерв+". Однак, Міністерство оборони України спростувало ці чутки, заявивши, що в квітні 2026 року електронні повістки не будуть надсилатися.

"Повісток у „Дії" не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", - зазначили представники Міністерства оборони у коментарі ТСН.

Вони також підкреслили, що в українському законодавстві немає поняття "електронна повістка", тому ні Міноборони, ні інші державні органи не можуть створювати чи надсилати такі документи.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Чи можливе введення електронних повісток у майбутньому

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН зазначив, що теоретично впровадження функціоналу електронних повісток все ж можливе.

"Якщо будуть внесені зміни підзаконними актами, то органи державної влади, такі як Міноборони чи Збройні Сили України, зможуть надсилати повістки через електронні засоби зв'язку", - пояснив він.

За словами адвоката, наразі є норми в законодавстві, які дозволяють підписувати повістки електронним підписом, і військовозобов'язані можуть повідомляти органи ТЦК, якщо мають електронну пошту. Однак найбільша проблема полягає в підтвердженні факту отримання повістки, що може стати перешкодою для запровадження електронного формату.

Чи почнеться з 1 квітня реформа процесу мобілізації

Інформація про нібито старт реформи мобілізаційного процесу з 1 квітня не відповідає дійсності. У Міністерстві оборони наголошують, що зміни ще опрацьовуються, а їхній фінальний варіант представлять публічно після завершення підготовки.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра оборони Євген Мойсюк, підкресливши, що робота триває планово та без поспіху. За його словами, трансформація системи потребує продуманих рішень і не може запускатися "з коліс".

"Реформа ТЦК - це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід.

Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки", - зазначив Мойсюк.

За його словами, майбутні зміни в роботі ТЦК мають бути послідовними та добре продуманими. Реформа передбачає чітку логіку дій, прозорість усіх процесів і використання сучасних технологічних рішень. Після проведення аудиту фахівці сформують пакет пропозицій, який допоможе усунути давні системні недоліки та водночас підсилити обороноздатність і ефективність армії.

Мобілізація в Україні: оцінка головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив стан мобілізації в Україні на 6-7 з 10. В інтервʼю телеканалу ICTV він зазначив, що найбільше на фронті відчувається нестача підготовлених військовослужбовців. Сирський наголосив на важливості "комфортного" проведення мобілізації для тих, кого мобілізують до війська. Це дозволить мінімізувати порушення законодавства під час мобілізаційних процедур.

"Мобілізація - це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут наша задача, щоб цей процес відбувався як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують до війська", - підкреслив він.

Сирський зазначив, що хотілося б більше якості підготовки військових та мотивованих людей.

На його думку, справедливість мобілізації полягає в тому, щоб "всі громадяни виконали свій військовий обов'язок" без винятків, і не було б поділу на тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто намагається уникнути служби.

"Моральний стимул має бути і усвідомлення свого обов'язку", - додав він, закликаючи чоловіків, які уникають мобілізації, виконати свій громадянський обов'язок.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Зміни в мобілізації: посилення контролю

Тож в Україні від 1 квітня 2026 року запроваджуються зміни в мобілізаційному процесі, які включають більш жорсткий контроль за підприємствами, що бронюють персонал. Перевірки будуть проводитися частіше, а інформація про військовозобов’язаних звірятиметься між різними державними базами.

Особлива увага приділяється "фіктивним працевлаштуванням" та "підробленим документам" для ухилення від мобілізації. Перевірки стосуватимуться таких ситуацій, як фіктивний догляд за родичами або сумнівні медичні довідки. Тепер подати заявку на звільнення стало легше, але довести її обґрунтованість стало набагато складніше.

Також буде переглянуто статус підприємств, які отримують право на бронювання своїх працівників. Це дозволить викорінити випадки фіктивного працевлаштування, що раніше дозволяли ухилятися від мобілізації.

Висновки

Мобілізація в Україні з квітня 2026 року суттєво змінюється завдяки цифровізації процесів. Зокрема, запроваджуються автоматичні перевірки та електронний військовий облік, що сприятиме прозорості та зменшенню корупційних ризиків. Водночас питання запровадження електронних повісток наразі залишається на стадії обговорення, і офіційно їх надсилати через додатки, як "Резерв+", наразі не планується.

Вас може зацікавити:

Олександр Сирський - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред