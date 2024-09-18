Супутникові знімки знищеного арсеналу "Іскандерів": є невтішні речі

На полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артснаряди, а також "Іскандери".

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У Тверській області вибухнув арсенал з ракетами росіян / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Maxar

У Мережі зʼявилися перші супутникові знімки з місця знищеного ракетного арсеналу РФ у Тверській області. У ніч проти 18 вересня туди "завітали" українські безпілотники.

Знімки охоплюють період "до" і "після" завданого удару. На кадрах, зокрема, видно пожежу одразу на кількох локація полігону.

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Вдень 18 вересня склад з боєприпасами, як зауважували місцеві, все ще детонував. Це також підтверджують і стовпи густого диму на місцях розміщення ракет.

Водночас, як зазначають OSINT-дослідники, принаймні частина захищених ангарів зі зброєю залишилась неушкодженою.

Вибухи у Тверській області - головне

У ніч проти середи, 18 вересня, низка БПЛА атакувала склад з боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталась масштабна пожежа, почалась детонація. Відомо, що внаслідок детонації у місті спостерігався землетрус.

За уточненими даними "воєнкорів", на складі, зокрема, зберігалися близько десятка дефіцитних для російської армії "Кинджалів". Ракети нібито підвезли у Тверську область менш як тиждень тому.

СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" та північнокорейська балістика. Усього - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Натомість радник керівника ОП Михайло Подоляк, коментуючи вибухи на складах РФ, прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами углиб Росії.

"Знищення якраз цієї інфраструктури, в тому числі складської, це (означає, — Главред) оптимально впливати на перебіг подій на лінії фронту і суттєво — на соціальні настрої у РФ. Вони (росіяни, — Главред) будуть розуміти, що війна суттєво збільшує свою присутність на території РФ", — висловився Подоляк.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

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