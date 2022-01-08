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Сума штрафу - близько 65 000 гривень: роботодавцям України заборонили вказувати стать у вакансіях

8 січня 2022, 14:24

Роботодавцям відтепер заборонено вказувати у вакансіях, що робота пропонується виключно жінкам, або тільки чоловікам.

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Роботодавцям загрожує штраф у розмірі десяти мінімальних зарплат за вказування статі у вакансіях / Фото pixaby

В Україні з 8 січня 2022 року набули чинності зміни в закон про рекламу, згідно з якими компаніям, що вказують у вакансіях формулювання "робота тільки для жінок/чоловіків", загрожує штраф на суму близько 65 000 гривень. Роботодавці також не мають права вимагати від громадян відомостей про особисте життя. Під вимоги закону підпадає будь-яке оголошення з вакансією.

Як повідомляє ain.ua, зміни до закону про рекламу передбачають штрафи для роботодавців у разі вказування статі у вакансіях. Ще з 1996 року законодавство забороняє дискримінацію, серед іншого, за ознаками статі, раси, віку, релігії в рекламних оголошеннях, до яких також відносяться і вакансії роботодавців. Пункти закріплені в статті 24.

Роботодавців можуть оштрафувати на 65 тисяч гривень

8 січня 2022 року набули чинності зміни до закону. Якщо буде виявлено, що роботодавець дискримінує людей за ознаками статі, компанії загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, яка встановлена державою на момент штрафу. Наразі мінімалка в Україні - 6500 гривень. Таким чином, компанію-порушника оштрафують на 65 тисяч гривень.

Будь-яке рекламне оголошення підпадає під закон

Як розповіли в пресслужбі сайту пошуку роботи Work.ua, під чинний закон і зміни, що набули чинності, підпадає будь-яке оголошення. Крім специфічних вакансій, роботодавцям також забороняється вказувати не тільки стать, а й вимагати від здобувачів надання інформації про особисте життя.

Як працюватиме система штрафів

В Work.ua кажуть, що штрафуватимуть компанії наступним чином. Державна служба праці складе розпорядчий документ про штраф на підставі акта проведеної перевірки. Йдеться про результати за підсумками вивчення матеріалів, на підставі яких було ухвалено рішення про штраф.

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Компанія-роботодавець сплачує штраф до держбюджету за місцем реєстрації юридичної особи або індивідуального підприємця.

Сплатити штраф потрібно буде протягом 15 днів з моменту отримання документа про штрафні санкції. У разі несплати справа відправляється до суду, і тоді компанія повинна буде заплатити вже в примусовому порядку.

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