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В Україні з 2022 року каратимуть за вказівку статі у вакансіях: що загрожує роботодавцям

27 грудня 2021, 11:19

До слова, в Україні вже більш ніж чверть століття, ще з 1996 року, діє правило про заборону дискримінації при оголошенні вакансій за низкою ознак.

Планшет, Жінка
Планшет, Жінка / ua.depositphotos.com

Після Нового року в Україні набудуть чинності поправки до рекламного законодавства, згідно з якими роботодавці будуть каратися за вказівку певної статі у вакансіях (виключно для жінок або виключно для чоловіків). Про це повідомляє портал AIN.

Порушення вищевказаної вимоги каратиметься штрафом у розмірі 10 мінімальних зарплат (її актуальний розмір – 6,5 тисячі гривень, тобто, штрафуватимуть на 65 тисяч гривень).

До слова, в Україні ще з 1996 року діє правило про заборону дискримінації при оголошенні вакансій за низкою ознак. Зокрема не можна дискримінувати за ознаками:

  • пола;
  • раса;
  • кольори шкіри;
  • політичних переконань;
  • релігійних переконань.

"А з 8 січня 2022 року набирають чинності зміни до цього Закону. Відповідно до них, порушення такої норми каратиметься штрафом у десятикратний розмір мінімальної зарплати на момент покарання", - кажуть журналісти.

Законодавство дає чітке визначення рекламі. Згідно з ним, це інформація про людину або продукт, поширювана в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена для формування або підтримки обізнаності споживачів реклами та їх зацікавленості в таких особах або товарах.

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Таким чином виходить, що оголошення про вакансію є її рекламою, відзначають аналітики. Відповідно, в описі вакансії не повинно бути інформації та вимог про поле, вік і т. д.

"Отже, роботодавці трактуються законом як рекламодавці. І якщо вони будуть вказувати у вакансіях бажану стать, то можуть потрапити під санкції", – зазначають експерти.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України в другому читанні прийняла законопроект № 3427 про протидію дискримінації за ознаками статі в рекламі.

Заборонено демонструвати насильство за ознакою статі, зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту або способу його споживання.

Крім того, в законі також прописані штрафи за дискримінаційну рекламу − в 10-кратному розмірі мінімальної зарплати (приблизно 60 тисяч гривень).

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