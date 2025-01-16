'Божевільні можуть зробити що завгодно': чи застосує РФ ядерку у 2025 році

Коротко:
- Спрогнозувати дії Кремля складно
- Використання ядерки Москві нічого не дасть
- Окупанти вже "вистрілили собі в ногу", підірвавши Каховську ГЕС
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун упевнений, що країна-агресор Росія не застосує ядерну зброю. В іншому випадку це спровокує її розвал.
"Росія сьогодні повністю контролюється Китаєм, і Москва отримала чіткий меседж від Китаю та Індії про те, що, якщо РФ піде на використання ядерної зброї проти неядерної країни, це буде останнім, що вона зробить", - сказав Ягун під час чату на Главреді.
При цьому він вважає, що "божевільні можуть зробити що завгодно". Яскравим прикладом є підрив російською армією Каховського водосховищ: підірвавши його, окупанти "вистрілили собі в ногу".
"У такий спосіб вони зробили все, щоб не пішла вода до Криму, щоб встала Запорізька АЕС, щоб Херсонська та Запорізька області перетворилися на пустелю - усі проблеми від підриву греблі Каховського водосховища зараз у них, на окупованих територіях. Після такого мені складно прогнозувати дії росіян", - сказав Ягун.
За його словами, використання ядерної зброї Москві нічого не дасть.
"У стратегічному сенсі це взагалі буде якийсь ідіотизм. Звичайно, для нас це буде трагедією та жахом, який зберігатиметься у віках, але це буде останнє, що Росія зможе зробити", - резюмував він.
Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:
Застосування ядерної зброї Росією
Як повідомляв Главред, Росія могла застосувати ядерну зброю проти України. Від цього, ймовірно, Путіна втримав Китай. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.
За даними Sky News, Москва розглядає новий небезпечний план. Росія готова відновити ядерні випробування вперше з радянських часів.
Президент Володимир Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна. За словами глави держави, світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ.
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Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
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