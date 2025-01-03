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Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі

Сергій Кущ
3 січня 2025, 23:27
492
Путін "розглядав" варіант із застосуванням ядерної зброї проти України.
Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі
Путіна відмовили від ядерного удару по Україні: у США розкрили деталі / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Путін "розглядав" варіант із застосуванням ядерної зброї проти України
  • Ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Пекін, можливо, допоміг Вашингтону

Росія могла застосувати ядерну зброю проти України. Від цього, ймовірно, Путіна втримав Китай.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Главред.

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За його словами, Вашингтон був "дуже стурбований" російськими погрозами, оскільки, за даними американців, Путін принаймні "розглядав" варіант із застосуванням ядерної зброї проти України.

"Навіть коли ймовірність зростає з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - зазначив Блінкен.

Хоча війна в Україні стала ще одним каменем спотикання у відносинах США з Китаєм, за словами американського дипломата, ядерне питання було однією з небагатьох проблем, де Пекін, можливо, допоміг Вашингтону.

Ядерна зброя, країни з ядерною зброєю інфографіка
Ядерна зброя, країни з ядерною зброєю інфографіка / Інфографіка: Главред

"У нас є підстави вважати, що Китай вступив у зв'язок із Росією і сказав: "Не йдіть туди", - сказав Блінкен.

Він додав, що це могло статися в той момент, коли США повідомили Китаю про плани Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.

Загроза ядерної ескалації - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна. За словами глави держави, світ не досить жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ.

За даними Sky News, Москва розглядає новий небезпечний план. Росія готова відновити ядерні випробування вперше з радянських часів.

Зі свого боку експерт Максим Разумний також оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по Україні. На його думку, немає прямого зв'язку між дозволом США бити ракетами ATACMS по Росії і застосуванням ядерної зброї в цій війні.

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Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021 року. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 по 2013 рік. Під час президентства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерній програмі в Ірані, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ядерний удар Ентоні Блінкен
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