Повернення ядерної зброї Україні: в Байдена зробили важливу заяву

До того часу, як Байден залишить свою посаду, США планують постачати військову допомогу Україні.

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Ядерна зброя / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви радника:

Адміністрація Байдена не поверне ядерну зброю Україні

Білий дім планує надати Україні всі інструменти посилення на полі бою

Чинна адміністрація президента США Джо Байдена відкидає можливість, що Україна може отримати ядерну зброю. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю ABC News.

Зокрема, він спростував повідомлення деяких західних ЗМІ про те, що адміністрація Байдена нібито відкрита для повернення ядерної зброї Україні.

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"Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, - це нарощування різних звичайних можливостей України, щоб вони могли ефективно захищати себе та вести боротьбу з росіянами. Але не йдеться про ядерний потенціал", - наголосив радник.

Він також підкреслив, що Білий дім зробить усе, що в його силах, щоб протягом 50 днів надати Україні всі інструменти посилення на полі бою.

"Президент Байден доручив мені проконтролювати масштабне постачання військової техніки, щоб ми витратили кожен долар, виділений нам Конгресом, до того часу, як Байден залишить свою посаду", - підсумував Салліван.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, видання Newsweek писало, що посилення ядерної риторики та погрози лідера РФ Володимира Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння.

Видання The New York Times також повідомляло, що на Заході окремі чиновники допускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн.

Крім того, 19 листопада російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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