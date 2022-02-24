Будуємо антипутінську коаліцію: Зеленський обговорив з західними державами дії проти РФ

Зеленський обговорив з західними державами дії проти РФ/ Reuters

Президент України Володимир Зеленський після вторгнення Росії провів переговори із західними лідерами.

Вони обговорили військову агресію РФ та створення коаліції проти Росії. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Глава Української держави наголосив, що світ повинен зупинити Путіна.

"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", – заявив президент.

Володимир Зеленський заявив, що уже поговорив з:

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президентом США Джо Байденом,

канцлером Німеччини Олафом Шольцем,

польським лідером Анджеєм Дудою,

прем'єрміністром Британії Борисом Джонсоном,

президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Крім цього, Зеленський додав, що Україну також підтримав Емір Катару.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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