Стріляють далі й точніше: у Раді здивували анонсом поставок нових систем для ЗСУ

Богдан Яременко розповів про переговори із західними партнерами України.

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Богдан Яреєнко розповів про переговори із західними партнерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Україна може отримати від західних партнерів нові системи, про які раніше публічно ще не йшлося, заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

"Йдеться про далекобійні системи, ракети більшої дальності тощо - все те, що дасть нам змогу стріляти далі, точніше і голосніше. Обговорюються такі речі. Не варто думати, що нам сказали на щось "ні", ми похникали і пішли воювати автоматами. Ми дискутуємо, ми переконуємо і робимо це успішно. Так що все буде", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас, говорячи про заборону Заходу бити його зброєю, яку передають ЗСУ, по території РФ, дипломат сказав: "Це не те щоб заборона. На Заході бачать у цьому елементи ескалації, коли не дозволяють використовувати своє озброєння для нанесення ударів по території Росії".

Водночас він упевнений, що незабаром Захід може зняти заборону на застосування далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

"Як на мене, немає жодних причин боятися. Але поки що на Заході бояться. Переконаємо - ці застереження буде скасовано. Це не заборони, а застереження. Це на понятійному рівні, на рівні довіри: ви хочете це, добре, даємо, але це ви будете використовувати так, і ніяк інакше. Ми, як джентльмени, мусимо тримати своє слово, бо, якщо ми втратимо цю довіру, ми не отримаємо нічого пізніше. У такому вигляді висловлені застереження легше переглядати, і я думаю, що вони будуть переглядатися", - додав Ярменко.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше Яременко дав несподіваний прогноз нового заколоту в РФ. В історії Росії бунти траплялися не раз, зокрема і в радянський період, нагадав Богдан Яременко.

Як повідомлялося раніше, Яременко пояснив, навіщо Путін почав війну в Україні. Ресурси Росії тануть. Війна в Україні показала її технологічну відсталість, вважає Богдан Яременко.

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