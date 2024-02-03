УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Стріляють далі й точніше: у Раді здивували анонсом поставок нових систем для ЗСУ

Олексій Тесля
3 лютого 2024, 01:30
Богдан Яременко розповів про переговори із західними партнерами України.
Стріляють далі й точніше: у Раді здивували анонсом поставок нових систем для ЗСУ
Богдан Яреєнко розповів про переговори із західними партнерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Україна може отримати від західних партнерів нові системи, про які раніше публічно ще не йшлося, заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

"Йдеться про далекобійні системи, ракети більшої дальності тощо - все те, що дасть нам змогу стріляти далі, точніше і голосніше. Обговорюються такі речі. Не варто думати, що нам сказали на щось "ні", ми похникали і пішли воювати автоматами. Ми дискутуємо, ми переконуємо і робимо це успішно. Так що все буде", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас, говорячи про заборону Заходу бити його зброєю, яку передають ЗСУ, по території РФ, дипломат сказав: "Це не те щоб заборона. На Заході бачать у цьому елементи ескалації, коли не дозволяють використовувати своє озброєння для нанесення ударів по території Росії".

Водночас він упевнений, що незабаром Захід може зняти заборону на застосування далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

"Як на мене, немає жодних причин боятися. Але поки що на Заході бояться. Переконаємо - ці застереження буде скасовано. Це не заборони, а застереження. Це на понятійному рівні, на рівні довіри: ви хочете це, добре, даємо, але це ви будете використовувати так, і ніяк інакше. Ми, як джентльмени, мусимо тримати своє слово, бо, якщо ми втратимо цю довіру, ми не отримаємо нічого пізніше. У такому вигляді висловлені застереження легше переглядати, і я думаю, що вони будуть переглядатися", - додав Ярменко.

Дивіться відео - Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше Яременко дав несподіваний прогноз нового заколоту в РФ. В історії Росії бунти траплялися не раз, зокрема і в радянський період, нагадав Богдан Яременко.

Як повідомлялося раніше, Яременко пояснив, навіщо Путін почав війну в Україні. Ресурси Росії тануть. Війна в Україні показала її технологічну відсталість, вважає Богдан Яременко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Богдан Яременко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Знущалися і погрожували смертю: українські діти розповіли про жахи в полоні РФ

Знущалися і погрожували смертю: українські діти розповіли про жахи в полоні РФ

22:16 Україна
"Збивають усе": Зеленський повідомив, що в Україну прибули нові системи ППО

"Збивають усе": Зеленський повідомив, що в Україну прибули нові системи ППО

21:21 Україна
Зеленський провів важливе засідання Ставки: чи звільнили Залужного

Зеленський провів важливе засідання Ставки: чи звільнили Залужного

20:29 Політика
Всі головні новини

Останні новини

01:30

Стріляють далі й точніше: у Раді здивували анонсом поставок нових систем для ЗСУ

01:00

Чому людина смикається коли спить: лікар пояснив це дивне явище

02 лютого, п'ятниця
23:49

Росія атакувала Полтавщину: в області прогриміли вибухи, є влучання

23:12

Скільки вартуватиме Україні мобілізація у 2024 році: у ВР назвали шокуючу суму

22:28

Не дайте себе обдурити: 6 способів перевірити справжність золота

Проблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – АйзенбергПроблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – Айзенберг
22:16

Знущалися і погрожували смертю: українські діти розповіли про жахи в полоні РФ

21:33

"Наше терпіння урвалося": польські фермери відновлять блокаду кордону з Україною

21:21

"Збивають усе": Зеленський повідомив, що в Україну прибули нові системи ППО

21:16

Простіше не буває: як із легкістю зняти кришку унітазу, докладна інструкція

Реклама
20:59

В Україну хочуть залучити іноземців для розмінування: що придумали в Кабміні

20:32

"Політики і ФСБ": Макс Барських заявив про погрози з Росії

20:29

Зеленський провів важливе засідання Ставки: чи звільнили Залужного

20:12

Бракує однієї норми: у Раді назвали ключовий недолік мобілізаційного законопроекту

20:01

Наступ росіян на кордоні з Харківщиною: Генштаб Естонії попередив про загрозу

19:49

Новий закон про мобілізацію: військовий вказав на важливий нюанс

19:45

Чи повернеться до кар'єри співачки: Даша Астаф'єва поділилася думкою з фанатами

19:42

Дощ, сніг та дуже сильний вітер: на Україну налітає потужний шторм

19:39

"Шкода, хороша акторка була": зірка "Кухні" здивувала страшною худорбою

19:35

50 млрд євро для України: є нюансПогляд

19:32

Місячний календар на 3 лютого: яких проблем чекати від минулого досвіду

Реклама
19:16

"Ми її посунемо": Данілов жорстко відповів Путіну про "демілітаризовану зону"

19:02

Відставка Залужного: Данілов поставив остаточну крапку у цьому питанні

18:52

Розбагатів на 3,7 млн грн: "паршивий день" на роботі дозволив чоловікові зірвати куш

18:29

Ось, що насправді буде якщо здерти родимку: лікар дала несподівану відповідьВідео

18:28

"Давали б нам гнилу картоплю": Путін вигадав абсурдні причини для війни з Україною

18:21

"Думати так про Путіна – недалекоглядно": Кулеба назвав велику помилку багатьох країн

18:14

"Вибити їх звідти буде складно": аналітик про закріплення ЗС РФ в Авдіївці

17:52

Не вдягайте одяг такого кольору 3 лютого, щоб не було біди - прикмети

17:46

Голуб "відсидів" 8 місяців за неправдивим звинуваченням: ким він виявився

17:27

Чи можна їсти підгорілу їжу: як сильно це може вдарити по здоров’ю

17:17

"Був у глухому куті": Орбан "розкрив карти" і зізнався, чому підтримав допомогу Україні

17:00

"Мій останній ефір": відомий український ведучий телемарафону йде на фронтВідео

16:54

Новий механізм оповіщення: у Міноборони розповіли, як приходитимуть повістки

16:53

"Піонера" підірвали біля "Царської охоти": під Авдіївкою знищили комбата РФ

16:52

40 тисяч солдатів перейшли в наступ: у ЗСУ спростували втрату Табаївки

16:42

Що подарувати батькам на річницю весілля: ідеї подарунків на будь-який смак

16:41

"Акуратніше говорити": Олена Зеленська оцінила ідею змушувати біженців їхати в Україну

16:33

Як утеплити вхідні двері: давно забутий, але дуже хороший спосіб

16:25

ЗСУ захопили позиції росіян: полковник розкрив деталі "гарячих" боїв під Бахмутом

16:14

Українцям надішлють оновлені квитанції за комуналку: кому доведеться платити більше

Реклама
16:05

Вона є майже у всіх: для чого потрібна таємна кнопка під сидінням унітазу

15:59

Літаки РФ підірвали разом з окупантами: деталі удару по аеродрому Бельбек

15:45

Як зрозуміти, що час розлучитися: цей тест розповість, коли бігти від партнера

15:43

Підриває ефективність військ: в британській розвідці назвала головну проблему РФ

15:36

Розбита вся вулиця: РФ вдарила авіацією по центру Херсона, є пораненіФотоВідео

15:30

Шалений сніг і температура до +11: синоптик попередив про погодні "сюрпризи" на вихідні

15:18

Підриває ефективність військ: в британській розвідці назвали головну проблему РФ

15:12

Лорак у трусах ледве дихала і піднімала ноги на концерті

15:07

Весна буде теплою і ранньою: стало відомо, коли увірветься сильне потепління

15:00

"Нехай не розказують мені!": Орбан гнівно огризнувся до України

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти