Бунт силовиків або військових: з'явився несподіваний прогноз нового заколоту у РФ

В історії Росії бунти траплялися не раз, зокрема і в радянський період, нагадав Богдан Яременко.

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У країні-агресорі РФ можливий новий бунт, на кшталт того, який раніше влаштував глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, заявив дипломат, народний депутат Богдан Яременко.

"У Пригожина не вистачило нахабства і характеру довести справу до кінця. Але, тим не менш, ця спроба показала, що в Росії таке можливо", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Дипломат нагадав, що в історії Росії бунти траплялися не раз, зокрема і в радянський період.

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"У будь-якому суспільстві, де не працюють суспільні ліфти (а вони в Росії не працюють), рано чи пізно відбуваються заколоти, які призводять до зміни керівництва, а це рано чи пізно призводить до зміни політики, щонайменше, до декоративних змін. У Росії це можливо", - упевнений він.

Водночас народний депутат не зміг спрогнозувати, хто в РФ може очолити новий бунт.

"Теоретично це може зробити будь-який із серйозних воєначальників або керівників спецслужб. Але в Росії працює ще один момент: там уже всі пов'язані кров'ю, що породжує певне розуміння єдності долі, тобто смерть або втрата влади одним означатиме смерть і втрату влади іншим", - додав Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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