Стрілянини в містах України побільшає: ексспівробітник СБУ попередив про загрозу

Ексспівробітник СБУ прокоментував теракт у Києві, заявивши про ризики зростання насильства та необхідність врегулювання обігу зброї в Україні.

Експівробітник СБУ попередив про нову загрозу

Про що йдеться у матеріалі:

СБУ має перевірити можливий зв'язок київського стрільця з спецслужбами РФ

Випадків стрілянини у містках надалі ставитиме лише більше

Потрібне адекватне законодавство щодо легалізації зброї

Нещодавній інцидент із стріляниною в Чернігові та теракт в Києві не варто пов'язувати між собою. Наразі немає ознак системності між ними. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Я б їх не пов'язував. Звісно, своє слово скажуть слідчі СБУ та Нацполіції, які аналізують обставини, шукають збіги, спільні риси — і саме вони дадуть остаточну оцінку. Але поки що я не бачу ознак системності", - наголосив він.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Ступак повідомив, що за фактом останньої стрілянини в Києві відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією теракт. Розслідуванням цієї справи займається СБУ, яка має встановити можливий зв’язок із Росією.

Він зауважив, що хоча нападника називають росіянином, у нього також був український паспорт і він проживав в Україні, а в країні мешкають громадяни різних держав, тому можливу причетність іноземних спецслужб ще потрібно перевірити.

"Водночас потрібно розуміти: подібних випадків може ставати більше. Причина проста — в українському суспільстві дуже багато зброї, як легальної, так і нелегальної", - вказав він.

Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення, за його даними, поліція видала близько 11 тисяч дозволів на нагородну вогнепальну зброю за один місяць.

"Коли військові повернуться з фронту, вони не захочуть повністю відмовитися від зброї. Вони скажуть: "Ми воювали, керували технікою, працювали з дронами, вибухівкою — і маємо право володіти вогнепальною зброєю". І вони цілком логічно вимагатимуть прийняття адекватного законодавства про легалізацію вогнепальної зброї", - зазначив він.

Окремо Ступак зазначив, що йдеться про необхідність збалансованого законодавства щодо обігу зброї, яке могло б розвинути ринок, створити робочі місця для ветеранів через стрілецькі клуби, тири та навчальні центри, а також стимулювати економіку. На його думку, відповідний законопроєкт потребує розгляду.

Теракт в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 квітня Печерський районний суд Києва за поданням прокурорів обрав запобіжні заходи двом співробітникам патрульної поліції столиці, які втекли з місця скоєння теракту. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

До цього, двом поліцейським оголосили підозру через їхні дії під час нападу, зокрема за те, що вони покинули місце подій після початку стрілянини. За словами генпрокурора, це підтверджують записи з нагрудних камер.

Згодом, глава МВС Ігор Клименко оприлюднив нові деталі теракту, що стався в Києві 18 квітня і забрав життя семи людей. Він також розповів про зміни у підготовці правоохоронців та ухвалені кадрові рішення.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

