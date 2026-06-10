Сили оборони провели спецоперацію в Маріуполі: над портом піднялися стовпи диму

Окупанти не зможуть використовувати важливий порт.

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Українські воїни провели масштабну спецоперацію в Маріуполі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

Сили оборони України знищили важливі об'єкти в порту Маріуполя

Під удар потрапив суховантаж "тіньового флоту" РФ

Маріупольський порт після атаки знеструмлений

Армія країни-агресорки Росії втратила можливість використовувати порт у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив 1-й корпус НГУ "Азов" у Telegram.

Бійці корпусу разом з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО "А" та СБС провели спільну операцію, в результаті якої знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

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"Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж "Lady Augusta", який є частиною тіньового флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Наразі морський торговельний порт повністю знеструмлений, а логістика РФ суттєво ускладнена. У корпусі зауважили, що військові продовжують контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї.

В якій ситуації опинилася армія РФ через удари ЗСУ - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Сили оборони України досягли вогневого контролю за допомогою дронів над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою.

Українські війська значно активізувати свою ударну кампанію середньої дальності по російських НЛК на всьому театрі військових дій протягом останніх кількох місяців, що призводить до каскадних наслідків на полі бою та перешкоджає просуванню росіян.

Удари по портах, які використовує РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у квітні Сили безпілотних систем завдали несподіваного удару по російському суховантажу з боєкомплектом у порту тимчасово окупованого Бердянська.

Наприкінці травня Сили оборони України вдарили по порту Новоросійська. Внаслідок удару відомо про ураження нафтових терміналів та бойових кораблів ворога.

Напередодні також сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели чергову результативну атаку по інфраструктурі морського порту Туапсе.

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Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

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