Магнітна буря накриває вдруге за тиждень: коли може початися шторм G1

Вчені назвали дату, коли може статися новий шторм.

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Прогноз магнітний бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Коли магнітне поле буде спокійним

Коли може початися новий шторм G1

Цього тижня Землю вже атакувала магнітна буря. Сьогодні, 10 червня, ситуація нормалізувалася, однак ненадовго. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

9-10 червня закінчується геомагнітний шторм рівня G1 і до 11 червня геомагнітні умови залишаться переважно спокійними. Однак вже 12 червня є ймовірність нового шторму.

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Магнітна буря 10-12 червня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, нормальний. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C2.

Магнітна буря 10 червня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Вплив магнітних бур на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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