Магнітна буря накриває вдруге за тиждень: коли може початися шторм G1

Ви дізнаєтесь:
- Коли магнітне поле буде спокійним
- Коли може початися новий шторм G1
Цього тижня Землю вже атакувала магнітна буря. Сьогодні, 10 червня, ситуація нормалізувалася, однак ненадовго. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.
9-10 червня закінчується геомагнітний шторм рівня G1 і до 11 червня геомагнітні умови залишаться переважно спокійними. Однак вже 12 червня є ймовірність нового шторму.
За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, нормальний. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C2.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Вплив магнітних бур на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.
Серед поширених симптомів також:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
- Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
- Регулярно провітрювати кімнату.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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