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Командування РФ віддало екстрений наказ через успіхи ЗСУ в Криму - ISW

Анна Косик
10 червня 2026, 10:05
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Для росіян ситуація погіршується тепер не лише на полі бою, але й на ТОТ.
Крым, взрыв
Кількість ударів по об'єктах РФ може зрости / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили аналітики:

  • Окупанти більше не можуть перевозити вантажі головною автомагістраллю РФ
  • Забезпечення армії РФ на передовій, ймовірно, погіршилося
  • Україна може розширити кампанію з ударів середньої дальності

Військове командування країни-агресорки Росії заборонило рух військових вантажів головною автомагістраллю РФ, що з'єднує її материкову частину з Кримом.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Причиною цієї заборони щодо автомагістралей М-14 Ростов-Крим та А-291 Керч-Сімферополь- Севастополь Таврида стали українські удари.

відео дня

Сили оборони України тримають вогневий контроль над цими автомагістралями, що порушує військову логістику РФ та, ймовірно, погіршує забезпечення російських військових на передовій.

"Цей ефект, ймовірно, продовжуватиме посилюватися найближчим часом або доки російські війська не розроблять контрзаходи. Україна, ймовірно, ще більше розширить та посилить свою ударну кампанію середньої дальності, що, ймовірно, матиме каскадний вплив на наступальні операції Росії в найближчі місяці, особливо в міру того, як зусилля України щодо формування поля бою зростатимуть", - наголошують аналітики.

Росіяни виводять частину підрозділів з фронту

Главред писав, що за даними ISW, військове командування РФ також прийняло рішення ввести свої сили з Кінбурнської коси в Миколаївській області. Причиною цього також стали українські удари середньої дальності по лініях постачання армії РФ на тимчасово окупованих територіях.

Російські війська на Кінбурнській косі не змогли протидіяти ударам українських дронів та зазнавали все більших втрат. Тому командування почало передислокацію.

Кинбурнская коса инфографика
Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що руйнування ворожої логістики суттєво знижує боєздатність російських підрозділів на передовій, однак цього недостатньо для повного звільнення територій або змушення противника до відступу.

Раніше повідомлялося, що російські збройні сили почали застосовувати ударні безпілотники типу "Молнія", використовуючи нові відеочастоти, які більшість існуючих систем виявлення або не фіксують, або реагують на них із великою затримкою.

Напередодні стало відомо, що ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, залишається вкрай напруженою. Вже найближчими місяцями ЗСУ можуть залишити один із ключових населених пунктів.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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