РФ готується до запуску 'Орєшніка': найближчим часом існує загроза удару

Росіяни розпочали підготовку на полігоні "Капустин Яр".

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Загроза удару "Орєшніком" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

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РФ може найближчим часом запустити ракету "Орєшнік"

На полігоні "Капустин Яр" помітили підготовчі дії

Країна-агресор Росія може вдарити по Україні ракетою "Орєшнік" вже найближчим часом. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що на полігоні "Капустин Яр" вже відбуваються підготовчі дії до можливого пуску.

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"За отриманою інформацією, на полігоні "Капустин Яр" відбуваються підготовчі дії до можливого пуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" (РС-26 "Рубіж") найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Водночас наразі не відомо, чи це буде тренувальний пуск, чи ракету використають під час нового масованого удару.

"Чи це буде застосування під час наступного масованого удару, чи тренувальний пуск в межах полігонів на території Росії, чи удар десь по гаражам на території України - наразі невідомо", - додали монітори.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

По якому місту РФ може вдарити "Орєшніком"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що, попри погрози, РФ не битиме ядерною зброєю по Україні, але росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву за допомогою "Орєшніка".

Він нагадав, що під час атаки 24 травня один "Орєшнік" взагалі не долетів, а другий чомусь полетів у Білу Церкву.

"Існують домовленості на різних рівнях про те, що у війні застосовуватиметься лише конвенційна зброя. Використання ядерної зброї не підтримують Трамп і Китай", - зауважив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 червня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. В результаті атаки російського безпілотника поблизу житлового будинку в Холодногірському районі міста постраждали три людини, зокрема, одна дитина.

Також окупанти атакували Одесу. Внаслідок масованих ворожих ударів пошкоджено два житлові будинки. На жаль, постраждали 3 людини, з яких 2 – діти, у них гостра реакція на стрес.

7 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Запорізькому району та самому Запоріжжю. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по селищу Балабине загинули люди, ще кілька осіб отримали поранення.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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