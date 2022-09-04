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ЗСУ ударами HIMARS відбили наступ РФ, ворог боротиметься іранськими безпілотниками – експерти

4 вересня 2022, 16:16

Атаки армії України авіацією і ракетними системами HIMARS повалили в зневіру російські війська.

Війська РФ безпілотник Іран
Росія спробує боротися з РСЗВ HIMARS іранськими безпілотниками - американські експерти / Колаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Сили оборони України змогли відбити наступ військ Росії своєю бойовою авіацією і ракетними системами HIMARS та повалили окупантів в зневіру. За допомогою отриманих від Ірану безпілотників загарбники мають намір боротися з американськими РСЗВ і синхронізувати їх зі своїми системами ППО. Однак є сумніви, що їм вдасться реалізувати таке завдання.

Як повідомляє Голос Америки, експерти сумніваються в тому, що іранські безпілотники працюватимуть на війні Москви проти Києва. Вони потрібні росіянам, щоб боротися з ракетними системами залпового вогню HIMARS.

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Зокрема, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Кансіан сказав Newsweek, що окупанти збираються використовувати БПЛА з некерованими ракетами великої дальності. Але для реалізації такого завдання їм слід налагодити взаємодію між дронами і бойовими ракетами. На це піде час.

У повідомленні журналу вказується, що атаки з українських HIMARS, які поставили Україні американці, і бойова авіація, призвели до падіння морального духу солдатів РФ. ЗСУ зуміли відбити наступ РФ. Тепер росіянам потрібно знайти протидію такому озброєнню.

У свою чергу, підполковник американської армії Пол Лукашенко припустив, що інтеграція БПЛА з російською системою протиповітряної оборони може стати проблемою.

Як вважає Лукашенко, ударні дрони, серед яких Rad-85, або Mohajer-6 або Shahid-129 або 191, результативні в тих випадках, коли ведуться непостійні бойові дії. Йдеться про удари по терористах або повстанцях. Наскільки вони ефективні в режимі війни високої інтенсивності - актуальне питання.

"Однак досі незрозуміло, чи будуть вони ефективні в умовах збройного конфлікту високої інтенсивності, який наразі йде між Україною і Росією. І справжньою проблемою тут буде їх використання інтегрованою системою ППО або IAD, яку призначено для ураження безпілотника, що наближається. Незрозуміло, чи дійсно у іранських апаратів такі технічні можливості", - підкреслив експерт.

Безпілотники Ірану для Росії

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у липні сказав, що Іран має намір відправити РФ декілька сотень бойових безпілотників. За його словами, Тегеран має на меті "допомогти" росіянам утримати окуповані території України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на на фронті вже помічені БПЛА, які Росії міг поставити Іран. За словами Арестовича, дрони - застарілі і примітивні. Однак вони становлять небезпеку.

26 серпня агентство AP з посиланням на джерела повідомило, що Іран вже передав Росії свої БПЛА, а Москва їх отримала. Як вказували журналісти, дрони готові до використання на війні проти України.

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