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У бій кинули спецпідрозділ ГУР: окупантів вибили з позицій біля Часового Яру

Олексій Тесля
28 квітня 2024, 17:30оновлено 28 квітня, 18:07
Ворог намагається взяти Часів Яр у тактичне оточення, розповіли в 92-й ОШБр.
У бій кинули спецпідрозділ ГУР: окупантів вибили з позицій біля Часового Яру
ЗСУ вибивають ворога на сході / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Південніше населеного пункту Іванівське Донецької області українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із позицій, розповів заступник командира батальйону 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

Як наголосив він в ефірі "Апостроф TV" біля Часового Яру ворог не припиняє спроб штурмів, проте ворог успіхів не має.

"Поки що територіальних і тактичних успіхів він не має. Позавчора (26 квітня - ред.) були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання - не допустити захоплення Часового Яру", - зазначив український військовий.

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Водночас він зазначив, що ворог завдає ударів за допомогою керованих авіабомб, а також з артилерії, після чого йде на штурм. Окупанти намагаються взяти Часів Яр у тактичне оточення.

"Якщо подивитись географію Часового Яру, його намагаються взяти в тактичне оточення, намагаються "штурмувати в лоб", тому що там є частина каналу, де канал іде в труби, а не просто природним шляхом, тому там і намагаються фронтально рухатись, збільшили там натиск. Але все, що наближається до каналу в бік Часового Яру, все знищується", - додав Маляревич.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Спецпідрозділ ГУР перекинули в Часів Яр

Зі свого боку військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише про те, що для посилення в Часів Яр було перекинуто спецназ ГУР.

За його словами, підрозділи ГУР направили в Часів Яр близько двох тижнів тому.

"Наші інформатори вважають, що, почасти, завдяки цьому ситуація там стабілізувалася, і поганих новин звідти поменше, але, на жаль, вони надходять тепер з інших напрямків", - написав Цаплієнко.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

У бій кинули спецпідрозділ ГУР: окупантів вибили з позицій біля Часового Яру
/ Інфографіка: Главред

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Часів Яр ГУР війна Росії та України
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