Стратегічна помилка: Арестович розповів про нові плани росіян

Арестович назвав головну помилку росіян / УНІАН , sprotyv.info

Перегрупування військ РФ під час війни в Україні - це ворожа помилка стратегічного масштабу, сказав радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Я ризикну висловити припущення, що в Кремлі схвалили стратегічне рішення і відмовилися від захоплення Донецької області на даному етапі. Переходять до стратегічної оборони, тобто оборонятимуться по всій лінії фронту", - сказав він.

За інформацією радника глави ОП, ще не до кінця зрозуміло, чи стають росіяни в стратегічну оборону, або в стратегічну оборону зі спробами завдати один-два потужних удари, щоб послабити потенціал ЗСУ і не дати перейти до контрнаступу.

Арестович також зазначив, що план Росії може передбачати нанесення одного-двох ударів, ослаблення ударного угруповання ЗСУ, а потім перехід в оборону. Це може здійснюватися для того, щоб змусити Україну до переговорів і так званого Мінську-3, щоб довести ситуацію до "корейського сценарію" - тобто замороженого конфлікту.

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Він також зазначив, що ні про яку перемогу або подальше захоплення земель України мови вже не йде, так як було прийнято рішення оборонятися. Тому що, за його словами, те, що відбувається переміщення військ ні як інакше не можна трактувати.

За інформацією Арестовича, окупація Херсонської області залежить від трьох мостів: залізничного, Каховського та Дар'ївського.

"Вони (росіяни - ред.) йдуть по Каховській дамбі, вони йдуть по залізничному мосту і вони кинули понтон через Інгулець, тому що в Дар'ївці пошкодили міст. Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар'ївському", - сказав він.

"Вони нарешті зробили помилку стратегічного масштабу. Першою стратегічною помилкою була сама війна, а ось тепер друга", - додав він.

Армія України завдала удару по Антонівському мосту

ЗСУ у вівторок ввечері, 26 липня, вразили артилерійським ударом Антонівський міст у захопленому військами РФ Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, в оперативному командуванні Південь підтвердили, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту. Представник командування Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ спрацювали ювелірно і філігранно.

Крім того, Гуменюк сказала, що сили оборони України взяли під контроль стратегічну логістику в Херсонській області. Через це росіяни не можуть налагодити забезпечення своїх військ.

Самозвана "влада" окупованої Херсонщини перекрили рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці став виправдовуватися і сподівався на те, що, мовляв, контрнаступу ЗСУ не буде.

Керівник Херсонської ОВД Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакада буде відновлена.

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