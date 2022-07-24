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Коли сили ЗСУ на полі бою перевищать можливості військ РФ, Україна перейде в наступ – Арестович

24 липня 2022, 20:46

Росія оснащує свої війська старою технікою, у той час, коли баланс армії України поповнюється зброєю Заходу, зазначив Олексій Арестович

ВСУ Арестович
Припинення здатності військ РФ наступати стане головною умовою для переходу ЗСУ до контрнаступу - Арестович / Колаж УНІАН

Збройні сили України діють за планом. Російські війська отримують стару техніку, а українська армія зброю Заходу. Головною умовою переходу до контрнаступальної операції є припинення здатності ворога йти в наступ. Наразі наші сили оборони працюють над виснаженням противника. Тижні три тому ЗС РФ досягли плато своїх можливостей. Коли потенціал наших військ перевищить можливості ворога, розпочнеться масштабний наступ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю Радіо Чикаго він розповів про те, що вже зараз на баланс російської окупаційної армії потрапляє стара військова техніка. У цей же час до Україну, навпаки, потрапляє нова зброя, яка надходить від західних союзників. Контрнаступ стане можливим, коли противник більше не зможе наступати.

"Головною умовою контрнаступу є припинення здатності противника наступати. В іншому випадку немає жодного сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі сили, які ми накопичили, витратяться на зустрічні бої", - зазначив Арестович.

Також він додав, що на даний момент сили оборони України працюють над виснаженням ворожих військових підрозділів. Окупанти на окремі ділянки фронту - від Ізюма до Бахмута, а також до адмінкордону Луганської та Донецької областей – стягнули 60% від своїх військ.

На його думку, наразі ЗСУ треба виснажити противника, чим вони успішно й займаються. Три тижні тому військовий потенціал російських військ, які знаходяться в Україні, досяг плато своїх можливостей. Коли у них стане менше сил, а українська армія почне зміцнюватися, почнеться широкомасштабна контрнаступальна військова операція.

читайте такожВійська РФ в паніці: ЗСУ отримали зброю від Заходу та успішно просуваються на Херсонщині – експерт"Нам треба їх виснажити. І ми це робимо, ведучи маневрену оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуто 60% Росії від Ізюма до Бахмута і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там наразі 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так от, російська армія вийшла на плато тижні три тому і це плато почало кривиться, а ми навпаки почали набирати можливості. Ось коли ці два графіка зійдуться, ми перейдемо в наступ", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться відео ТСН - військовий експерт Коваленко розповів, як ЗСУ б'ють по складах армії РФ

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше розповів, що президент України Володимир Зеленський поставив військам завдання зі звільнення всіх захоплених Росією територій. За словами Данілова, терміни і способи реалізації завдання визначатимуть військові на чолі з Зеленським.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Москва, мовляв, збирається "розширити географію" своєї нібито "спецоперації", у тому числі, на Херсонську та Запорізьку області. Також, за його словами, росіяни, мовляв, готові піти ще далі, якщо Захід надаватиме військову допомогу Києву.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що вже за місяць-півтора війська Росії втратять потенціал для подальшого наступу на сході України. За словами Арестовича, на інших напрямках загарбники вже не наступають, але продовжують стріляти.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Олексій Арестович війна Росії та України
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