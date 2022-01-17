Довелося масажувати сердечко: у Львові копи врятували очманілу під час пожежі кішку

У Львові копи врятували очманілу під час пожежі кішку/ скріншот з відео

У Львові поліцейські встигли реанімувати кішку, яка надихалася чадним газом під час пожежі. Про це повідомляє портал ТСН.

Займання сталося в спальному районі Львова, повідомляють журналісти. На виклик про пожежу прибули рятувальники та копи. Мешканців під'їзду евакуювали. У квартирі, де сталося загоряння, мешканців на той час вдома не було. Але поліцейський раптом помітив кішку, яка перебувала в несвідомому стані. Через полум'я він ледь дістався до неї, виніс на вулицю і передав напарниці, яка і реанімувала тварину. Зробивши масаж серця Міккі - саме так його звуть. А потім поліцейські відвезли кішку у ветеринарну клініку.

Зараз кішка почуває себе добре, розповіла її власниця. І окремо подякувала поліцейським за врятоване життя своєї вихованки.

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Нагадаємо, раніше в Дніпрі кіт переніс екстремальну розвагу. Він переніс прання в пральній машинці.

Тварина на прізвисько Брошка залізла в барабан і сховалася там під речами. Господарі цього не помітили і включили машинку.

Шукати кота почали через півгодини після прання. І відразу почули його несамовиті крики. На щастя, все закінчилося щасливо.