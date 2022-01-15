Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежа

В Одесі горить парк / скріншот

В Одеській області в суботу, 15 січня, спалахнула страшний пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Вогонь охопив близько 5 га в районі Маяк.

У мережі виклали жахливі кадри з місця події. На відео видно, як вогонь заповнив величезну територію.

"Полум'я охопило приблизно 5 га. На місці працюють пожежники. Гасіння ускладнюється через сильний вітер і відсутність під'їздів до багать загоряння", - пише Тelegram-канал Новини Одеса.

Інформації з офіційних джерел поки не надходило.

Нагадаємо, напередодні у Київській лікарні померла медсестра, яка пострала в пожежі на Прикарпатті. Жінка пропрацювала в реанімації з самого першого дня її заснування.

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Як відомо, пожежа в реанімації лікарні Косово стався 28 грудня минулого. Спочатку загинули двоє пацієнтів. Потім жертв стало четверо. Тепер загиблих-п'ять.

Ще у трьох людей опіки тіла 90%, 60% і 20%. Постраждалі перебувають в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська.

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