Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежа

Вогонь охопив 5 га території національного парку.
В Одеській області в суботу, 15 січня, спалахнула страшний пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Вогонь охопив близько 5 га в районі Маяк.
У мережі виклали жахливі кадри з місця події. На відео видно, як вогонь заповнив величезну територію.
"Полум'я охопило приблизно 5 га. На місці працюють пожежники. Гасіння ускладнюється через сильний вітер і відсутність під'їздів до багать загоряння", - пише Тelegram-канал Новини Одеса.
Інформації з офіційних джерел поки не надходило.
Нагадаємо, напередодні у Київській лікарні померла медсестра, яка пострала в пожежі на Прикарпатті. Жінка пропрацювала в реанімації з самого першого дня її заснування.
Як відомо, пожежа в реанімації лікарні Косово стався 28 грудня минулого. Спочатку загинули двоє пацієнтів. Потім жертв стало четверо. Тепер загиблих-п'ять.
Ще у трьох людей опіки тіла 90%, 60% і 20%. Постраждалі перебувають в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська.
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