Пожежа спалахнула в Харківському університеті імені Каразіна: студентів евакуюють, кадри з місця

Пожежа в ХНУ імені Каразіна / соцмережі

У Харківському національному університеті імені Каразіна йде гасіння пожежі. На місці події працює не менше восьми машин ДСНС, у тому числі одна - з автодрабиною.

За попередньою інформацією, осередок загоряння знаходиться в спортивному залі - саме з його вікон йде дим, пише Newsroom.

Зовні будівлі вже працюють рятувальники зі сходами. Студентів на даний момент евакуювали. Інші подробиці НП з'ясовуються.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, причиною загоряння став комп'ютер, а палає 6 поверхів будівлі. Пожежа в Каразіна почалася в невеликій кімнаті на другому, біля актового залу, через плавлення проводки одного з комп'ютерів коли пішов дим з-під комп'ютера - студенти підійшли відкрити дверцята столу, з яких дим повалив ще сильніше.

Всі люди встигли вибігти з приміщення, а потім взагалі на вулицю. Потім по тривозі були евакуйовані всі люди. Про постраждалих не повідомляється.читайте такожУ переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчина Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області згорів автобус, яким добиралися на роботу 8 пасажирів-робітників. Вони встигли вчасно вискочити з транспортного засобу, ніхто не постраждав.

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