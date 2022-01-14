Померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в реанімації на Прикарпатті

Свєтала Ватаманюк / Соцмережі

У п'ятницю, 14 січня, в Києві померла медсестра Косівської лікарні Світлана Ватаманюк, постраждала при пожежі у реанімації Косово.

"Вічна пам'ять….Ватаманюк Світлана Омелянівна 24.03.1963 р. н. працювала в Косівській районній лікарні в реанімації медсестрою з першого дня заснування реанімації в Косово і до останнього фатального дня пожежі, стаж роботи в реанімації 32 роки, - написала місцева активістка Юлія Тарінська.

Як відомо, у жінки були значні опіки тіла. Її перевезли в опіковий центр у Києві, але не змогли врятувати.

Нагадаємо, пожежа в реанімації лікарні Косово стався 28 грудня минулого. Спочатку загинули двоє пацієнтів. Потім жертв стало четверо. Тепер загиблих - п'ять.

Ще у трьох людей опіки тіла 90%, 60% і 20%. Постраждалі перебувають в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська.

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У Міністерства охорони здоров'я заявили, що причиною пожежі став вибух.

"У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Міністерство охорони здоров'я приносить щирі співчуття сім'ям загиблих", - сказано в повідомленні відомства.

А в обласній прокуратурі, за попередніми даними, це пов'язують з порушенням працівниками лікарні вимог пожежної безпеки.

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