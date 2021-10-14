Моторошна ДТП у Польщі: постраждало багато українців

Автобус зіткнувся з вантажівкою / nto.pl

У Польщі вранці 14 жовтня трапилася жахлива аварія за участю українців. Автобус врізався у вантажівку. В результаті постраждали п'ятеро наших співвітчизників.

Як повідомляє "NTO.pl", ДТП сталося на автостраді А4 в напрямку Вроцлава. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем поблизу села Магнушовіце (громада Немодлин), який їхав по тій же смузі.

Всього в автобусі були вісім чоловік. Причому, всі українці.

Як розповіла пресофіцер штабу муніципальної поліції в Ополе, п'ятеро постраждалих госпіталізовані до лікарні.

Нагадаємо, раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.

Також раніше у Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.