Ще 1 корабель услід за 'Москвою': у Повітряних силах натякнули, чим нанесли удар

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію про ураження суднобудівного заводу "Залив", що знаходиться в окупованому Криму і натякнули про засіб ураження.

https://glavred.net/ukraine/eshche-1-korabl-vsled-za-moskvoy-v-vozdushnyh-silah-nameknuli-chem-nanesli-udar-10514125.html Посилання скопійоване

У Повітряних силах натякнули, чим нанесли удар по окупованому Криму/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські пілоти використали крилаті ракети, щоб атакувати інфраструктуру суднобудівного заводу "Залив" в окупованій Керчі. Він також натякнув, що при атаці ймовірно були використані ракети SCALP французького виробництва. Про це він написав написав у своєму Телеграмі.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - зазначив генерал-лейтенант.

відео дня

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись!", - додав Командувач Повітряних сил ЗСУ.

Він також подякував зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті ракети "Іскандер", що летіли у відповідь.

Удари по окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні Сили України здійснили успішну атаку на суднобудівний завод "Залив" в Керчі. Інформацію про це оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Варто зауважити, що атака спрямовувалася на морську та суднобудівну інфраструктуру цього заводу, яка зараз перебуває під контролем окупантів.

Також, стали відомі нові подробиці удару по окупантах РФ у захопленому Криму у суботу, 4 листопада. Внаслідок удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. По кораблю було завдано 3 удари. Про це повідомляє Telegram-канал Миколаївський Ваньок.

Раніше була інформація про вибух великого гідрографічного катера Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, призначеного для виявлення морських мін.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.