Це вдвічі гірше за Бахмут: росіяни збирають шалені сили для нового наступу

Окупанти стягнули на Авдіївський напрямок вдвічі більше живої сили і техніки ніж було використано під час масованого наступу росіян на Бахмут.

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Експерт повідомив, скільки резервів росіяни перекинули під Авдіївку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Авдіївка є найбільш гострою та небезпечною ділянкою фронту для Сил оборони України, куди противник продовжує направляти значний військовий контингент. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив військово-політичний оглядач, експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Найбільш небезпечне місце для Сил оборони України – це, звісно, Авдіївка, де росіяни збільшують накопичений ресурс. Якщо 10 жовтня ми говорили, що противник розпочинає наступальні дії та задіює ресурс 1-го армійського корпусу, також тоді використовувалась 20-та, 150-та мотострілецькі дивізії зі складу 8-ої загальновійськової армії РФ. А через майже півтора-два тижні вже мова йшла, що фактично уся 2-га загальновійськова армія РФ перебуває біля Авдіївки. Там зараз є 15-та, 21-ша та 30-та окремі стрілецькі бригади (ОБСр), тобто доволі серйозний потенціал", - зауважив військовий експерт.

Олександр Коваленко додав, що там вже також перебуває і 55-та ОБСр зі складу 41-ої загальновійськової армії РФ. За його словами, російські війська продовжують масово перекидати значну кількість військових ресурсів до Авдіївки.

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"Для них це фетиш, такі ось вони маніакальні фетишисти щодо Авдіївки. І загально, якщо ми розглядаємо протяжність фронту, то біля Авдіївки зараз накопичено росіянами ресурсу навіть удвічі більше за своїми можливостями, ніж було біля Бахмуту. Це зараз найгарячіша та найнебезпечніша ділянка фронту саме для Сил оборони", - резюмував Коваленко.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розвідка Міністерства оборони Британії повідомила, що протягом останніх трьох тижнів російські війська понесли значні втрати, намагаючись захопити позиції українських військ поблизу Авдіївки на Донбасі. Оцінюється, що Росія втратила приблизно 200 одиниць бронетехніки під час спроби штурму міста.

Також, російські окупанти готуються до третьої фази великих штурмів навколо Авдіївки та до третього масованого штурму самого міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Водночас, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, військові підрозділи РФ перетнули лінію залізниці біля села Степове і розпочали атаку на саме село на північ від Авдіївки. Російська піхота зараз знаходиться за залізницею, готується розширити свої позиції та атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який контролює підступи до Авдіївки.

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