Країни НАТО готові завдати ядерного удару у відповідь і розколошматити всю путінську богадільню - Сотник

Як тільки Путін побачить, що він програє, він може використовувати ядерну зброю, вважає письменник.

Путін може задіяти ядерну зброю, вважає Олександр Сотник / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін може зважитися застосувати ядерну зброю коли ЗСУ підійдуть до Криму, переконаний головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді він зазначив, що "Україну не здадуть і не дадуть їй програти".

"Але, як тільки Путін побачить, що він програє, він може використовувати ядерну зброю. Він живе в парадигмі "ядерна держава не може програти". Він не вірить у програш, бо якщо що, у нього є козирний туз. Літають у нього ракети з ядерними боєголовками чи не літають, не знаю, у мене немає про це ніяких відомостей. Але я виходжу з найгіршого", - зазначив Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Він також зазначив, що Путін нашпигував ядерними ракетами радянські шахти в Криму.

"Тобто на півострові закопана ядерна карта Путіна, і якщо ЗСУ почнуть стукати в Крим, він може її використати. Тому країни НАТО готуються завдати удару у відповідь і розколошматити всю цю путінську богадільню, якщо ядерний сценарій буде реалізовуватися Путіним", - підсумував Сотник.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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