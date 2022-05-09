Як пройшов парад 9 травня у Москві: без авіації, з мінімумом техніки та лицемірною промовою Путіна

Путін на параді в Москві 9 травня 2022 / скріншот

У понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У той час, поки Червоною площею проїхалися та пройшлися залишки російської армії та військової техніки, Росія продовжувала зазнавати втрат в Україні, на території якої 24 лютого розв'язала повномасштабну криваву війну.

У параді 2022 в Москві брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж в минулому році. Не було ні важких вогнеметних систем ТОС-1А, ні машин інженерної системи дистанційного мінування, ні зенітного комплексу Панцир-С. Вся ця зброя зараз знаходиться в Україні, частина з неї або захоплена захисниками України, або перетворена на брухт.

Парад Перемоги в Москві 2022

Повітряну частину параду перемоги 2022 скасували. Спікер Кремля пояснив це "поганою погодою", хоча насправді небо над Москвою було безхмарним.

Цікаво, що в минулі роки Кремль витрачав мільярди на те, щоби розганяти хмари над російською столицею, щоби провести повітряну частину параду.

Джерела волонтерського проекту InformNapalm називають зовсім іншу причину.

"Один з інсайдерів в Москві повідомляє, що реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака судного дня", — йдеться у повідомленні.

Кілька днів тому видання Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що 9 травня Володимир Путін загрожуватиме "кінцем світу". За даними агентства, під час параду повинен був летіти літак "судного дня". На ньому має евакуюватися керівництво РФ у разі ядерної війни.

Менше на параді і військових. Що, в принципі, логічно. За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 9 травня бойові втрати Росії на війні в Україні склали орієнтовно 25 650 осіб.

Втрати Росії на війні в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Промова Путіна на параді в Москві 9 травня 2022

Багато експертів говорили, що кремлівський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії, але цього не сталося.

Господар Кремля лицемірно заявив, що Росія "завжди виступала за створення системи рівної та неподільної безпеки", щоби жах глобальної війни не повторився. А потім Путін назвав назвав одразу кілька приводів для війни з Україною. Мовляв, країни НАТО нібито не хотіли почути Росію, при цьому велася підготовка "нападу" на анексований Крим і на Донбас. На думку Путіна, Альянс почав військове освоєння прилеглих до РФ територій, а "в Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї".

"Створювалася безпосередня загроза Росії біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим", - сказав президент РФ 9 травня.

"Росія дала попереджувальну відсіч агресору. Це було вимушене рішення сильної, суверенної, самостійної країни", - додав диктатор.

При цьому Путін забув сказати, що російські війська масово перебували біля кордонів України майже рік до початку вторгнення.

Путін також заявив, що в параді беруть участь військові, які прибули з Донбасу. Він звернувся до армії РФ і сепаратистів Донбасу: "Ви боретеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини".

"Ми ніколи не відмовимося від віри й традиційних цінностей. А на Заході тисячолітні цінності, судячи з усього, вирішили скасувати", - заявив президент країни, армія якої знищує народ України.

Ще одна лицемірна витівка Путіна 9 травня - він поклав квіти до стел міст-героїв. Серед них Київ і Одеса - ці українські міста не раз були обстріляні російськими ракетами з 24 лютого.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський у своєму вітальному відеозверненні 9 травня заявив, що зовсім скоро в Україні будуть два дні перемоги, а Хрещатик побачить переможний парад.

За словами глави держави, зараз українці б'ються за свободу своїх дітей і тому переможуть. При цьому український народ ніколи не забуде подвиг своїх предків у Другій світовій війні, в якій загинули 8 мільйонів українців.

"Перемогли тоді. Переможемо зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги - перемоги України! З днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!" – підкреслив Володимир Зеленський.

Інші новини: