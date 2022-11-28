Варто запастися їжею та водою: Кличко розповів, чи буде евакуація з Києва в разі блекауту

Кличко закликав киян мати вдома запас технічної та питної води / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде. Можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів в передмістя.

За словами Кличка, міська влада повинна бути готова до різних сценаріїв, зокрема і до поганих.

"На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у разі евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде - можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій в передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - сказав мер столиці в інтерв'ю РБК-Україна.

Він закликав киян врахувати різні сценарії в разі нових ракетних ударів по Україні та бути готовими: мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати або споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки і павербанки, закачані у телефони офлайн-карти.

"І в разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати в свій будинок в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб найгіршого випадку не сталося", - додав Кличко.

Небезпека нового ракетного удару РФ

27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України. За словами президента, і поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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