"Стіни немає, від меблів – лише шматки": кияни з пошкодженої дроном квартири розповіли, як вижили

Вибухова хвиля була настільки сильною, що у сусідній квартирі чоловіка винесло з коридора в кімнату. Він тепер називає 8 травня другим днем народження.

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Найбільше від атаки дронів постраждала одна з квартир у Святошинському районі, власникам вдалося вижити/ Telegram Кличко

Внаслідок масованої атаки на Київ дронами-камікадзе у ніч на 8 травня найбільше постраждала одна квартира у Святошинському районі – там уламком безпілотника повністю знесло стіну в одній з кімнат, а всі меблі та техніку розтрощило вщент.

Власники житла – чоловік і дружина – у цей момент перебували в іншому крилі квартири. За словами власника, саме це їм з дружиною і врятувало життя. Про це чоловік, який побажав залишитися анонімним, повідомив кореспонденту ТСН.ua.

"Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає", – розповів він.

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Також він сказав, що про цю ситуацію поки що не розповідав своїм батькам, адже хвилюється за їхнє здоров’я – вони у поважному віці.

Крім цієї квартири, яка постраждала найбільше, дісталося і сусіднім. Так, сусіда Володимира, квартира якого розташована за стіною від згаданої, вибуховою хвилею відкинуло з коридора у кімнату. Тепер він називає 8 травня своїм другим днем народження.

"Ліг спати, прокинувся від того, що почув вибух. Глянув у вікно – побачив спалах. Хотів вийти до коридору, але мене вибуховою хвилею відкинуло назад до кімнати. Темнота, пилюка, почав вибиратись до коридору", – розповів він.

Пошкодження у квартирі Володимира менші, проте також суттєві. Зокрема, у ванній кімнаті душова кабіна повністю рухнула на підлогу.

Чоловік проживає у квартирі сам, наразі його дружина і дитина перебувають за кордоном.

Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що внаслідок атаки російських окупантів на Київ дронами-камікадзе постраждали загалом п’ятеро людей, троє з них – у багатоповерхівці.

"Уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі. На щастя, обійшлося без жертв. Але поранені п’ятеро людей у двох районах міста. Троє з них- у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає", – написав Кличко у Telegram.

Він зазначив, що міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим і займеться відновленням пошкодженого житла після висновків спеціальної комісії.

Масована атака дронів на Україну у ніч на 8 травня

Вночі, 8 травня, в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Внаслідок нічної атаки є постраждалі. Повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі.

Після цього стало відомо, що уламки одного з безпілотників пробили стіну в житловому будинку Святошинського району Києва. Крім цього, уламки пошкодили також припарковані поруч автомобілі та проїжджу частину. Через падіння частин дрона п’ятеро осіб були травмовані.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що у ніч на 8 травня знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.

Крім цього, вночі російські окупанти атакували Одеську область ракетами типу Х-22. Ракети окупанти направили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Дивіться відео про те, що екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів про те, як ЗСУ збивають ударні дрони РФ:

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