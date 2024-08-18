Нардеп Дмитрук, який бився з військовим ЗСУ, відзначився новим "фейлом"

В Офісі президента вже відреагували на скандал.

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Дмитрук є затятим прихильником Росії та РПЦ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Вікіпедія

Скандальний проросійський депутат Артем Дмитрук після сутички з військовим у центрі Києва восени 2023 року, тепер відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах. На пост депутата вже відреагували військові та активісти. Понад те, заяву зробили й в ОП.

Гнівний пост з критикою ЗСУ Дмитрук "викотив" на тлі повідомлень про нібито повалення бюсту Леніна у підконтрольному ЗСУ місті Суджа. Хоча вже сьогодні, 18 серпня, ЗМІ спростували ці чутки.

"Хтось руйнує памʼятки, хтось знущається з місцевих мешканців, дідусів, вдаючи німців, хтось влаштовує безлад у магазинах. Чи є в цьому щось героїчне, патріотичне? Ні. Треба показувати висоту нашого знання, замість цього показуємо ницість вчинків", - написав депутат.

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Що каже громадськість

Громадськість такий коментар Дмитрука розгнівав ще й тому, що нардеп посилався на епізоди з російських пропагандистських роликів, відзнятих нібито від особи бійців ЗСУ у Курській області.

Активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа, а волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука - державна зрада. Депутата він назвав потенційним колаборантом і гауляйтером.

Скандал набув розголосу після репосту повідомлення Дмитрука українським захисником з позивним "Лелека".

"Дмитрук продовжує публічно підігрівати російській пропаганді, описуючи дії ЗСУ у Курській області з повною зневагою, шквалом бруду", - зауважив боєць. Після критики Дмитрука його сторінку в Instagram заблокували.

Наразі російські пропагандистські пабліки поширюють слова Дмитрука як "факт" нібито воєнних злочинів ЗСУ.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Активістам почали погрожувати розправою

Невдовзі Ігор Лаченков опублікував відповідь щодо скандалу іншого проросійського депутата Євгена Шевченка. Той прямо заявив, що "звик діяти більше, ніж говорити. Дмитрука скривдити не дам. Спецназ працює жорстко".

"Усі ці погрожувачі - звичайні зловмисники. Вони ними і залишаться, поки до влади не прийдуть нормальні люди. Вони інтуїтивно знають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ, їх суть розкриється. Недовго залишилося", - пригрозив одіозний Шевченко.

В ОП "мʼяко натякнули" на Дмитрука

Керівник ОП Андрій Єрмак на тлі чергового скандалу з Дмитруком, поборником російського православʼя в Україні, взагалі заявив, що "церква в Україні має бути позбавлена московського впливу".

"Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально", - зазначив Єрмак.

Далі глава Офісу підкреслив, що "церковного розколу тут (в Україні) не буде, погроз також".

Артем Дмитрук - інші скандали

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим "слугою" Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати "швидку". Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

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