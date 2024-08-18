УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нардеп Дмитрук, який бився з військовим ЗСУ, відзначився новим "фейлом"

Яна Ставська
18 серпня 2024, 18:12
355
В Офісі президента вже відреагували на скандал.
Нардеп Дмитрук, який бився з військовим ЗСУ, відзначився новим
Дмитрук є затятим прихильником Росії та РПЦ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Вікіпедія

Скандальний проросійський депутат Артем Дмитрук після сутички з військовим у центрі Києва восени 2023 року, тепер відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах. На пост депутата вже відреагували військові та активісти. Понад те, заяву зробили й в ОП.

Гнівний пост з критикою ЗСУ Дмитрук "викотив" на тлі повідомлень про нібито повалення бюсту Леніна у підконтрольному ЗСУ місті Суджа. Хоча вже сьогодні, 18 серпня, ЗМІ спростували ці чутки.

"Хтось руйнує памʼятки, хтось знущається з місцевих мешканців, дідусів, вдаючи німців, хтось влаштовує безлад у магазинах. Чи є в цьому щось героїчне, патріотичне? Ні. Треба показувати висоту нашого знання, замість цього показуємо ницість вчинків", - написав депутат.

відео дня

Що каже громадськість

Громадськість такий коментар Дмитрука розгнівав ще й тому, що нардеп посилався на епізоди з російських пропагандистських роликів, відзнятих нібито від особи бійців ЗСУ у Курській області.

Активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа, а волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука - державна зрада. Депутата він назвав потенційним колаборантом і гауляйтером.

Скандал набув розголосу після репосту повідомлення Дмитрука українським захисником з позивним "Лелека".

"Дмитрук продовжує публічно підігрівати російській пропаганді, описуючи дії ЗСУ у Курській області з повною зневагою, шквалом бруду", - зауважив боєць. Після критики Дмитрука його сторінку в Instagram заблокували.

Наразі російські пропагандистські пабліки поширюють слова Дмитрука як "факт" нібито воєнних злочинів ЗСУ.

Хто такий Артем Дмитрук?

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Активістам почали погрожувати розправою

Невдовзі Ігор Лаченков опублікував відповідь щодо скандалу іншого проросійського депутата Євгена Шевченка. Той прямо заявив, що "звик діяти більше, ніж говорити. Дмитрука скривдити не дам. Спецназ працює жорстко".

"Усі ці погрожувачі - звичайні зловмисники. Вони ними і залишаться, поки до влади не прийдуть нормальні люди. Вони інтуїтивно знають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ, їх суть розкриється. Недовго залишилося", - пригрозив одіозний Шевченко.

В ОП "мʼяко натякнули" на Дмитрука

Керівник ОП Андрій Єрмак на тлі чергового скандалу з Дмитруком, поборником російського православʼя в Україні, взагалі заявив, що "церква в Україні має бути позбавлена московського впливу".

"Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально", - зазначив Єрмак.

Далі глава Офісу підкреслив, що "церковного розколу тут (в Україні) не буде, погроз також".

Артем Дмитрук - інші скандали

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим "слугою" Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати "швидку". Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Верховна Рада Слуга народу Сергій Стерненко Андрій Єрмак Сенсації
Реклама

Головне за день

ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій

ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій

19:42 Україна
"Пекельна" спека повертається: де буде майже +40, а які регіони заливатимуть дощі

"Пекельна" спека повертається: де буде майже +40, а які регіони заливатимуть дощі

19:30 Синоптик
Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: є жертви, під завалами люди

Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: є жертви, під завалами люди

18:30 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не лише ознака любові: чому кіт спить поруч з людиною - просте пояснення 22434

Не лише ознака любові: чому кіт спить поруч з людиною - просте пояснення

Дискусії йдуть : в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку 9746

"Дискусії йдуть": в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку

Відвезли на швидкій : що сталося з путіністкою Наташею Корольовою 4989

Відвезли на "швидкій": що сталося з путіністкою Наташею Корольовою

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати 4542

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати

Останні новини

19:42

ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій

19:30

"Пекельна" спека повертається: де буде майже +40, а які регіони заливатимуть дощі

19:08

Лише люди з високим IQ зможуть знайти золоту маску фараона: на пошуки є 30 секунд

18:50

"Броваста баба": відомий російський шоумен розмазав путіністку Анастасію Волочкову

18:30

Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: є жертви, під завалами люди

Операція в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – СвітанОперація в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – Світан
18:25

Головоломка, яку розгадають лише генії: треба знайти шкарпетку за 7 секунд

18:22

Зникнуть до кінця сезону: садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівВідео

18:12

Нардеп Дмитрук, який бився з військовим ЗСУ, відзначився новим "фейлом"

18:03

Відключення світла повертаються по всій території України: графік на 19 серпня

Реклама
17:55

"На межі Третьої світової ": у КНДР панічно відреагували на ситуацію в Курській області

17:35

"Фронт палає": РФ застосувала нову тактику біля Покровська - це не "м'ясні штурми"

17:19

Ці кабачки розмітають навіть на святковому столі - рецепт просто вогоньВідео

17:14

Навіть сліду не залишиться: 5 найпростіших способів, як відмити руки після чищення горіхів

17:07

Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною: в ДПСУ відреагували

16:52

"Зміна влади в Росії": Гельман розкрив жорсткі наслідки після операції ЗСУ на КурщиніВідео

16:52

Як прибрати навіть стару жирну пляму без прання: спосіб, про який мало хто не знає

16:25

Наступ у Курській області: у Герасимова залишилося 2 варіанти - полковник ЗСУ

16:17

Чому угорці не змивають унітаз? Звідки "ноги" у дивного міфу

15:41

Церковне свято 19 серпня: що заборонено робити на Андрія Стратилата

15:33

Чому Галкін і Пугачова виїхали з РФ насправді - деталі

Реклама
15:33

РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції – The Times

15:00

Розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності

14:05

Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

13:52

У ваше життя прийде велика біда: що не можна позичати 19 серпня - прикмети

13:33

Атака дронів: на Дніпропетровщині прогриміли вибухи та спалахнула пожежа на підстанції

13:30

Софію Ротару викрили на махінаціях - росЗМІ

13:24

Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть

13:08

Як заморозити буряк: дієтолог розповіла, як зберегти овоч надовго

13:04

"Це буде зрозуміло упродовж тижня": ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна - СвітанВідео

12:46

Страх ескалації - просто прикриття: чому США не дозволяють бити вглиб РФ - СвітанВідео

12:22

Відвезли на "швидкій": що сталося з путіністкою Наташею Корольовою

12:05

Резервів просто немає: Росія пішла на крайні заходи у Курській області

12:01

Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

11:26

Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиціВідео

11:09

"Матиме великий вплив": авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині

10:51

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Бикам - почуття провини, Півням - проблеми

10:45

РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами: скільки збито цілей

10:41

Маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ – ISW

10:02

Армія РФ захопила Миколаївку в Донецькій області - Deep State

09:48

Наталка Денисенко поділилася приголомшливою новиною і довела Ольгу Сумську до сліз

Реклама
09:45

Як ніж в масло: про можливий наступ ЗСУ на новій ділянці кордонуПогляд

09:17

Помер французький актор Ален Делон

09:09

У Ростовській області РФ дрони вдарили по нафтобазі: дим і вогонь видно за сотні метрівВідео

08:43

Після балістики - крилаті ракети: РФ двічі за ранок намагалася атакувати Київ

07:28

РФ атакувала Київ дронами та північнокорейською ракетою KN-23: що відомо про наслідки

06:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти сову

06:36

Чому Курська операція – це гра на підвищення ставокПогляд

04:47

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати

03:41

Чи зможе РФ зупинити наступ на Курщині: полковник ЗСУ назвав 2 фактори

02:22

Із шкарпетками треба бути обережним: що заборонено одягати в Японії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти