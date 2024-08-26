ДБР 'взялося' за нардепа-втікача Артема Дмитрука: в Одесі йдуть обшуки

Слідчі з'ясовують, яким чином депутат перетнув державний кордон та хто йому допомагав у цьому, повідомили в ДБР.

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В ДБР підтвердили, що Дмитрук втік з України / Колаж: Главред, фото: ДБР, facebook.com/dmytruk.a

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження у зв'язку з незаконним перетином державного кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. В Одесі тривають термінові слідчі дії. Про це повідомило ДБР.

"Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро. Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДБР, обшуки уже провели у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли незаконному перетину кордону депутатом. Наразі розглядається питання про повідомлення їм про підозри.

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Кримінальне провадження порушено за статтею 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Офіс Генерального прокурора продовжує процесуальне керівництво справою.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Втеча Артема Дмитрука - що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру нардепу Дмитруку у зв’язку з його участю в нападі на громадян, зокрема на правоохоронця, а також у замаху на викрадення вогнепальної зброї.

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. У жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим "слугою" Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати "швидку". Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

Як повідомляв Главред, Дмитрук тепер відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах.

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