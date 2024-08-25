Побив військового та поліцейського: нардепу Дмитруку повідомили про підозру

Правоохоронці підозрюють Артема Дмитрука у викраденні зброї та груповому нападі на людей.

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Нардепу Дмитруку повідомили про підозру / Колаж: Главред, фото: Артем Дмитрук

Народному депутату України Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як відомо, Дмитрук перебував в Одесі та діяв разом з групою осіб. Він напав на правоохоронця у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

"При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього", - йдеться у повідомленні.

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Дмитруку висунули підозру за статтями:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Ще один інцидент стався у Києві. Дмитрук декілька разів вдарив військового у голову під час суперечки з ним. Через це постраждалий отримав травми середньої тяжкості. Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Артем Дмитрук - політичні скандали

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим "слугою" Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати "швидку". Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

Як писав Главред, Дмитрук тепер відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах. На пост депутата вже відреагували військові та активісти. Понад те, заяву зробили й в ОП.

Тоді активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа, а волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука - державна зрада. Депутата він назвав потенційним колаборантом і гауляйтером.

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