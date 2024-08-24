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Скандального Дмитрука помітили у Молдові - джерела

Яна Ставська
24 серпня 2024, 15:40оновлено 24 серпня, 16:14
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Дмитрук неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську політичну позицію.
Скандального Дмитрука помітили у Молдові - джерела
Артем Дмитрук - де зараз депутат? / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Радіо Свобода

Нардеп ВР Артем Дмитрук у суботу, 24 серпня, "засвітився" у Молдові. Як повідомляє співрозмовник Главреда, дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі, одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде.

За словами джерела, Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону.

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Ця стаття, уточнює співрозмовник, дозволяє отримати статус біженця.

"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови", - розповів Главреду співрозмовник.

Натомість волонтер Ігор Лаченков зауважує, що дружина Дмитрука теж у Молдові.

Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність".

Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього "взялися спецслужби".

Хто такий Артем Дмитрук?

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Артем Дмитрук - політичні скандали

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим "слугою" Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати "швидку". Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

Як писав Главред, Дмитрук тепер відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах. На пост депутата вже відреагували військові та активісти. Понад те, заяву зробили й в ОП.

Тоді активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа, а волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука - державна зрада. Депутата він назвав потенційним колаборантом і гауляйтером.

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