ЗСУ просунулись біля стратегічного для РФ населеного пункту: офіцер розкрив деталі

Українські військові змогли звільнити частину території поблизу Глибокого на Харківщині і наразі перебувають в обороні, зазначив офіцер ЗСУ.

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ЗСУ перейшли в наступ і закріпились на нових позиціях / Колаж Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Сили оборони України за останні 2 тижні змогли здійснити просування неподалік від населеного пункту Глибоке в Харківській області. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92 окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За словами Маляревича, Глибоке є стратегічно важливим населеним пунктом, частину якого українським захисникам вдалося звільнити.

Проте він зазначив, що ворог перегрупувався, підтягнув значні резерви і намагається повернути втрачені позиції на даному напрямку бойових дій.

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"Тож зараз там відбуваються такі інтенсивні ударно-штабові дії з їхнього боку. Ми зараз перебуваємо на цьому напрямку в обороні й, в принципі, надійно тримаємо свої лінії захисту", – сказав військовий.

Маляревич також підкреслив, що бої поблизу Глибокого тривають, і наші захисники добре знають, чого очікувати від противника, а також які російські підрозділи рухаються в їхньому напрямку.

Він зауважив, що 11-й танковий полк Росії все ще перебуває у Глибокому, але через постійні ротації ворог не затримується на цій ділянці більше ніж тиждень.

Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно відтіснили окупантів з частини території Харківської області, де зараз тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області досі залишаються заблоковані російські військові, які вже кілька місяців перебувають у цій пастці, розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Російські окупанти продовжують чинити тиск на Харківський напрямок, зокрема на Вовчанськ, одночасно перекидаючи резерви в Курську область, зазначив командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Нещодавно Третя штурмова бригада оголосила про початок контрнаступальних дій на цьому напрямку. Захоплення Вовчанська може створити росіянам плацдарм для подальших наступальних дій поблизу Куп'янська. У разі захоплення Липецької громади, ворог знову зможе завдавати артилерійських ударів по Харкову.

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