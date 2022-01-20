США вдарили новими санкціями по соратниках Медведчука і Януковича

США наклали санкції проти чотирьох українських політиків / УНІАН

Четверо українських політиків потрапили в санкційний список Сполучених Штатів Америки.

У Міністерстві фінансів США повідомили про внесення чотирьох українських політиків до списку санкцій.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Мінфіну США в четвер, 20 січня.

Причиною накладених обмежень названі "шкідливі дії Росії за кордоном".

Серед осіб, які потрапили під обмеження - два діючих депутати Верховної Ради – члени фракції Опозиційна платформа – За життя.

Хто потрапив під нові санкції США:

Тарас Козак - ОПЗЖ;

Олег Волошин - ОПЗЖ;

Володимир Олійник - екс-депутат Ради (Партія регіонів);

Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря РНБО (при Вікторі Януковичі).

Раніше депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський запропонував ввести санкції проти російських спортсменів, артистів і вчених.

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