США вдарили новими санкціями по соратниках Медведчука і Януковича

Причиною санкцій проти політиків названі "шкідливі дії Росії за кордоном".
Четверо українських політиків потрапили в санкційний список Сполучених Штатів Америки.
У Міністерстві фінансів США повідомили про внесення чотирьох українських політиків до списку санкцій.
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Мінфіну США в четвер, 20 січня.
Причиною накладених обмежень названі "шкідливі дії Росії за кордоном".
Серед осіб, які потрапили під обмеження - два діючих депутати Верховної Ради – члени фракції Опозиційна платформа – За життя.
Хто потрапив під нові санкції США:
- Тарас Козак - ОПЗЖ;
- Олег Волошин - ОПЗЖ;
- Володимир Олійник - екс-депутат Ради (Партія регіонів);
- Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря РНБО (при Вікторі Януковичі).
Раніше депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський запропонував ввести санкції проти російських спортсменів, артистів і вчених.
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Автор: Олексій Тичина