У Євросоюзі запропонували вдарити санкціями по знаменитостях РФ через Путіна

На артистів РФ можуть накласти санкції через Володимира Путіна / kremlin.ru

Депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський запропонував ввести санкції проти російських спортсменів, артистів і вчених.

Коментуючи в інтерв'ю El Confidencial ультиматум РФ з питань безпеки він підкреслив, що російська влада не хоче вирішувати проблеми через взаємодію з міжнародними організаціями, а прагне лише "контактувати з кількома країнами".

Депутат Європарламенту впевнений в тому, що Захід повинен "протистояти імперіалізму і російській агресії".

Для цього він запропонував ввести додаткові санкції, наприклад проти "знаменитостей, які підтримують Путіна".

"Ми повинні ввести санкції проти знаменитостей, які підтримують Путіна: бізнесменів, атлетів, артистів і вчених, які всюди їздять, беруть участь у всяких заходах без будь-яких наслідків. Неприйнятно, що поки російські солдати б'ються в Донбасі або Казахстані, московський Спартак грає в Мадриді. Ми відкриваємо двері російським вченим, які роблять бомби, що скидають на Україну. Російське суспільство має знати ціну імперіалістичній політиці Путіна", - додав Ващиковський.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжив на пів року жорсткі економічні санкції проти Росії через агресію проти України, повідомляє сайт Ради ЄС.

На шість місяців продовжено санкції, які діють щодо окремих секторів економіки Російської Федерації. Рішення прийнято за результатами оцінки виконання Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі.

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