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США зіткнулися з проблемами у виробництві ракет до Patriot

Яна Ставська
22 липня 2024, 04:30
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Виробництво ракет-перехоплювачів може застопоритися через брак важливого компонента.
Патріот.
США перенаправляють усі ракети до Patriot на потреби України / Вікіпедія, defense.gov

Для збільшення виробництва ракет до Patriot на замовлення США у заводів Японії не вистачає критично важливого компонента від Boeing, повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела.

Плани щодо збільшення кількості вироблених анти-ракет стосуються американського забезпечення української армії.

Японія може прискорити виробництво ракет лише до 60 одиниць на рік, тоді як Вашингтон загалом хоче збільшити їхнє виготовлення з приблизно 500 до більш ніж 750 на рік по всьому світу.

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Але розширення японського виробництва застопорилося через брак головок самонаведення, які направляють ракети на останньому етапі польоту на ціль.

Для прискорення виробництва необхідно до двох років.

Збройова американська компанія Lockheed Martin заявила, що збільшує випуск перехоплювачів Patriot у США з 500 до 650 до 2027 року.

Вартість кожного становить близько 4 мільйонів доларів.

Patriot в Україні - останні новини

Як писав Главред, влада США переспрямує поставки зенітно-ракетних комплексів Patriot і боєприпасів до них в Україну.

А на засіданні "Рамштайн-23" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Берлін віддає Україні 25% своїх систем Patriot. Тобто, ФРН передасть Україні ще одну систему Patriot і таким чином забезпечить загалом три таких системи.

Наприкінці червня Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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