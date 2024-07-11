F-16 і Patriot вже в дорозі: Кулеба розкрив нові деталі допомоги Україні

В той час як в Україну направляється військова допомога у вигляді нових винищувачів та систем ППО, Київ працює над отриманням інших моделей озброєння.

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Поки партнери направляють F-16 та Patriot, Україна працює над отриманням іншого озброєння / Колаж: Главред, фото: flickr, Дмитро Кулеба

На саміті НАТО у Вашингтоні партнери озвучили, що передача винищувачів F-16 вже розпочалась, тож цього літа вони з'являться в українському небі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю 24 каналу, що мова йде лише про першу хвилю постачань.

За його словами, Україні потрібно набагато більше літаків, тому країна продовжує роботу на перспективу щодо збільшення кількості винищувачів. І мова йде не лише про борти F-16, а й про інші західні моделі літаків, як от МіГ-29, що є на озброєнні у дружніх країн.

"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Фух, я все зробив, F-16 прилетіли, Patriot приїхали, можна розслабитись". У жодному разі! Ще одне питання не розв'язалося, а ми вже починаємо працювати над наступним", - пояснив Кулеба. відео дня

Щодо Patriot міністр окремо наголосив, що усі системи, які можна буде знайти у світі та привезти в Україну - будуть привезені. Хоч це може зайняти більше часу, але країна потребує у цьому "щиті" і вона його отримає.

Наразі відомо про п'ять систем Patriot, рішення про які вже ухвалено. Окрім них наближаються до остаточного ухвалення рішення щодо надання Україні ще кількох стратегічних систем ППО.

Дмитро Кулеба також нагадав про обіцянку партнерів щодо поставки в Україну систем середньої та малої дальності. Це б значно посилило можливості України захищати своє повітряний простір від російських атак.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Передача Україні F-16 - що відомо

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Загалом країна обіцяє надати шість літаків.

В той же час Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, які незабаром отримає Україна.

Після того, як повідомили, що вже цього літа в Україні з'являться перші F-16 від Нідерландів і Данії, у Росії із цього приводу влаштували істерику.

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