США продають Росії супутникові знімки України - The Atlantic

У джерелах повідомляють, що кількість збігів знімків і ударів серйозно зросла.

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США продають Росії супутникові знімки України / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Flickr

Удари російських окупантів по Україні крилатими ракетами, найімовірніше, можливі завдяки супутниковим знімкам, які Росія купує в Америки. Про це повідомили в американському журналі The Atlantic з посиланням на українське військове джерело.

За словами журналу, простежується послідовність, згідно з якою після знімка місцевості супутником, через кілька днів за цим місцем прилітає ракета. Іноді після цього відбувається додаткова зйомка, проте вже за допомогою іншого супутника, який допомагає зрозуміти рівень руйнувань.

У редакції стверджують, що кількість збігів, коли після фотографій слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою. До того ж, підозри накопичуються, коли багато компаній пропонують архівні фото України з латами і координатами.

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При цьому, в Україні стверджують, що стежать за прольотами супутників Росії, і супутники союзників Росії доступні не будуть.

"Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові", - заявив український військовий чиновник.

До того ж, у Міноборони України підозрюють, що придбання супутникових знімків у США Росія може здійснювати за допомогою сторонніх компаній.

"Замовити зображення у цих компаній простіше, ніж ви думаєте. Застарілі, розмиті зображення можна безкоштовно розміщувати на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви хочете або не хочете рознести вщент, коштують трохи дорожче. Компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Більш швидкий цикл обробки і більш висока роздільна здатність підвищують вартість", - написали в журналі.

Супутникова фотозйомка Супутникова фотозйомка - фотографування (фотозйомка) поверхні Землі або інших планет за допомогою супутників. Результатом є космічні знімки.

Ситуація в Україні

Як повідомляв Главред, керівник пресцентру Сил оборони півдня об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала ракетні удари РФ по Україні за останній час. Ракетні удари по Миколаєву та Одесі були схожі, адже ворог влучив в одне місце двічі. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження, заявила вона в ефірі телемарафону.

До того ж, окупанти б'ють по місцях попереднього прильоту і переслідують тільки одну мету. Про те, для чого вони це роблять, розповів спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom. За словами спікера, після першої ракети на місце "прильоту" оперативно прибувають медики та рятувальники, про що, звісно, знають російські загарбники. Саме через це вони здійснюють повторні пуски, щоб збільшити кількість загиблих і постраждалих.

Також, президент України Володимир Зеленський 18 березня 2024 року провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому йшлося про ситуацію на фронті, озброєння та будівництво фортифікацій. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі глави держави.

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