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Ситуація на фронті та підготовка системи оборони: Зеленський провів Ставку

Дмитро Відоменко
18 березня 2024, 15:13
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 18 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Зеленський, ставка
Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача / колаж Главред, фото УНІАН та ОП

Президент України Володимир Зеленський 18 березня 2024 року провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому йшлося про ситуацію на фронті, озброєння та будівництво фортифікацій. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі глави держави.

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій на фронтах.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

відео дня

"Доповіді щодо витрат і надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися станом виконання укладених контрактів і контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", - написав Зеленський.

Крім того, президент заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки:

  • щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- і газозабезпечення.
  • про продовження будівництва оборонних рубежів.

Із доповідями виступали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Олександр Кубраков, голови правління Нафтогазу Олексій Чернишов і глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що трьом бригадам ЗСУ терміново перекинули резерви. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, ефектний розгром окупантів потрапив на відео. Українські захисники відбили нову атаку російських окупантів, які використовували бронетехніку.

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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