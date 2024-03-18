ЄС ухвалив рішення про виділення €5 млрд на підтримку ЗСУ: коли Україна отримає їх

Дмитро Кулеба підкреслив, що погрози РФ членам НАТО і ЄС свідчать про прагнення Путіна розширювати свою агресію.

https://glavred.net/economics/u-yes-uhvalili-rishennya-pro-vidilennya-5-mlrd-na-pidtrimku-zsu-koli-ukrajina-otrimaye-jih-10551032.html Посилання скопійоване

ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення €5 млрд для України / колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно ухвалила рішення про виділення Україні додаткових €5 млрд на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру.

У засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС також взяв участь очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він висловив вдячність колегам за рішення виділити додаткові €5 млрд на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Зокрема, він подякував Чехії за ініціативу щодо закупівлі для України артилерійських боєприпасів та країнам ЄС, які зробили внески для втілення плану.

відео дня

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - заявив Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що погрози РФ членам НАТО і ЄС свідчать про прагнення Путіна розширювати свою агресію.

"Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - акцентував він.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна - ЄС - це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Нагадаємо, що в ЄС зробили гучну заяву про Оборонний союз. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку для вступу України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в ЄС.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.