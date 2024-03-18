Сотні солдатів РФ 'покришили' разом із технікою: повстанці про втрати армії Путіна

Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, розповіли в Легіоні "Свобода Росії".

https://glavred.net/world/sotni-soldat-rf-pokroshili-vmeste-s-tehnikoy-povstancy-o-poteryah-armii-putina-10551017.html Посилання скопійоване

Повстанці розповіли про втрати армії РФ / Фото: telegram russvolcorps

Стали відомі втрати армії диктатора Володимира Путіна під час боїв із російськими повстанцями в Бєлгородській і Курській областях РФ.

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - ідеться у звіті Легіону "Свобода Росії".

Втрати армії РФ:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців;

Санітарні втрати: 829 військовослужбовців;

У полон взято: 27 військовослужбовців.

Знищена техніка РФ:

7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);

20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3);

6 гаубиць Д-30;

4 БТР;

4 міномети;

2 МТ-12 "Рапіра";

2 2С19 "Города-С";

2 БПЛА ZALA;

1 БМ 21 "Град";

1 СПГ;

1 комплекс "Муром";

1 станція РЕБ;

1 ретранслятор;

2 одиниці броньованих автомобілів техніки;

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори);

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Підбита техніка РФ:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станція РЕБ;

1 броньований автомобіль;

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Уточнюється, що також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у н. п. Горьківський та інші.

відео дня

"Але найсильніше постраждав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", - додали в ЛСР.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов назвав головну мету російських повстанців. Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, наголосив начальник ГУР.

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.