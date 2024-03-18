Сотні солдатів РФ 'покришили' разом із технікою: повстанці про втрати армії Путіна

Стали відомі втрати армії диктатора Володимира Путіна під час боїв із російськими повстанцями в Бєлгородській і Курській областях РФ.
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - ідеться у звіті Легіону "Свобода Росії".
Втрати армії РФ:
- Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців;
- Санітарні втрати: 829 військовослужбовців;
- У полон взято: 27 військовослужбовців.
Знищена техніка РФ:
- 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);
- 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3);
- 6 гаубиць Д-30;
- 4 БТР;
- 4 міномети;
- 2 МТ-12 "Рапіра";
- 2 2С19 "Города-С";
- 2 БПЛА ZALA;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 СПГ;
- 1 комплекс "Муром";
- 1 станція РЕБ;
- 1 ретранслятор;
- 2 одиниці броньованих автомобілів техніки;
- 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори);
- 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).
Підбита техніка РФ:
- 1 танк Т-80ПВМ;
- 1 танк Т-72;
- 1 БМП;
- 1 БМ 21 "Град";
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 Мста-Б;
- 1 ТОС-2;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 2С1 "Гвоздика";
- 1 станція РЕБ;
- 1 броньований автомобіль;
- 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).
Уточнюється, що також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у н. п. Горьківський та інші.
"Але найсильніше постраждав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", - додали в ЛСР.
Що відомо про Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України.
Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.
Операція повстанців на території РФ
Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов назвав головну мету російських повстанців. Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, наголосив начальник ГУР.
Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.
Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.
Більше новин:
- Бійці РДК провели новий рейд у Брянську область і ліквідували 2 ФСБшників
- Повстанці РФ "покришили" ФСБшників: деталі нового рейду бійців РДК у РФ
- Засідка в Брянській області: бійці РДК "покришили" росіян і захопили техніку РФ