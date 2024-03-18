Окупанти застосовують нову тактику ударів по Україні: навіщо вони це роблять

Росіяни б'ють по українських містах двома хвилями. У чому суть такої атаки і для чого вона потрібна розповіли в УДА.

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Окупанти застосовують нову тактику ударів по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС

Окупанти б'ють по місцях попереднього прильоту і переслідують тільки одну мету. Про те, для чого вони це роблять, розповів спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom.

За словами спікера, після першої ракети на місце "прильоту" оперативно прибувають медики та рятувальники, про що, звісно, знають російські загарбники. Саме через це вони здійснюють повторні пуски, щоб збільшити кількість загиблих і постраждалих.

Братчук розповів, що тактика подвійного удару вже була помічена в низці українських регіонів. Зокрема, в Одесі 15 березня, а також у Миколаєві 17 березня. Відтак, росіяни мають на меті домогтися найбільшої кількості жертв.

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"Це так звана тактика подвійного удару, коли між першою та другою ракетною атакою є певна пауза. Вона здійснюється ворогом тільки з однією метою - всі прекрасно розуміють, що є влучання, що можуть бути поранені, можуть бути загиблі. Відповідно, є певний алгоритм дій, коли рятувальники та медики мають прибути на місце максимально швидко та приступити до допомоги пораненим, евакуації можливих загиблих, евакуації людей, які можуть перебувати на цьому місці", - пояснив Сергій Братчук.

До того ж, речник додав, що удари по Одесі та Миколаєву було завдано з однієї точки - окупованого Криму. Відповідно, звідти була спрямована одна ракета "Іскандер-М", а потім друга.

"У мене в ці дні дуже часто запитують, як можна пояснити логіку подібних обстрілів. Відповідь дуже проста - це не логіка, це тероризм. Терорист має бути покараний, покараний тільки силовою відповіддю", - резюмував Сергій Братчук.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Атаки на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти в неділю, 17 березня, завдали удару по Миколаєву. У місті є два "прильоти". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram. "Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий самий", - написав Кім о 14:02.

Також, у ніч на 15 березня в Україні лунали вибухи. Ворожі дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Пізніше вони змінили вектор руху і попрямували до Старокостянтинова. Пізніше стало відомо, скільки цілей збили сили ППО під час ворожої атаки.

До того ж, у ніч на 17 березня РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Вдалося збити не всі дрони. Унаслідок ворожої атаки були влучання у два агропідприємства.

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