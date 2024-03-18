РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Силах оборони назвали, куди цілиться ворог

Під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак, каже Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк прокоментувала ракетні удари РФ по Україні / Міноборони РФ, скріншот

Керівник пресцентру Сил оборони півдня об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала ракетні удари РФ по Україні за останній час.

Ракетні удари по Миколаєву та Одесі були схожі, адже ворог влучив в одне місце двічі. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження, заявила вона в ефірі телемарафону.

За словами представника Сил оборони півдня, росіяни не припиняють тиску на мирне населення та інфраструктуру півдня України.

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"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення та інфраструктуру південних регіонів України. Вони просували цей наратив тиску на південь ще до передвиборчої кампанії в РФ і зараз продовжують його просувати як спроби переконати, що на південь чекає "русский мир", - сказала вона.

Український офіцер зазначила, що під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак. Так, вони випускали ракети в ідентичні місця, витримуючи невелику паузу між обстрілами. Таким чином, агресор намагався завдати якомога більшої шкоди працівникам рятувальних служб і мирному населенню.

"Пауза між одним і другим ударом саме передбачає прибуття на місце події відповідних служб та їхнє негайне реагування. Саме тому під час візиту міністра до Одеси проходила нарада з відпрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, зокрема - співробітників екстрених служб. Завдяки цьому вдалося уникнути подібної трагедії в Миколаєві напряму. Пауза була всього кілька хвилин, дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався влучити в саме місто Миколаїв і один із його районів, промисловий", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, у Миколаєві було два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню. Повторного удару по місту було завдано через близько 5 хвилин після першого.

Як повідомлялося раніше, в Одесі зросла кількість жертв удару РФ. Віталій Алімов отримав важкі травми під час виконання службових обов'язків. Медики робили все можливе, але врятувати йому життя не вдалося.

Як повідомлялося раніше, РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник.

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