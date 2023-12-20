Доводиться "оббивати пороги": чому українським військовим не дають статус УБД

Військовослужбовцям України все важче отримати обіцяні виплати і статус УБД.

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Чому українським військовим не дають статус УБД / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Дмитро Юрченко

В Україні ретельно шукають спосіб посилення мобілізаційних процесів, однак разом з тим зростає і кількість справ, у яких вже бувалі військові не можуть домогтися виплат і соціальних статусів. В редакції NV пояснили з чим пов'язана складність надання обіцяних привілеїв і виплат.

Виплати пораненим

Одним із найтиповіших коментарів на сторінці правової допомоги військовим та їхнім родинам у ФБ є наступний: "Отримав поранення під час бойового завдання, а довідку форми 5 про обставини не отримав, бо події не занесли до бойового журналу, що робити?".

Довідка форми 5 - це саме той документ, який необхідний в першу чергу для отримання виплат від держави, які передбачені для тих, хто отримав поранення в ході бойових дій. Сума такої виплати може сягати мільйона гривень, залежно від поранення.

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Вся справа в тому, що виплати великих коштів - це завжди великі проблеми. Згідно з даними одного правозахисного центру, який провів дослідження в 2023 році, 45% поранених військових стикаються з відсутністю виплат, з їх затримкою при цьому стикаються 32% військовослужбовців.

Іноді військовим вдається домогтися виплат тільки через суд і кількість таких справ, за словами адвоката Романа Лихачова, стрімко зростає. Вся справа в адміністративному апараті командування частин, який, м'яко кажучи, не працює як треба. Найчастіше проблеми виникають через банальну відсутність своєчасного надання необхідних довідок, домагатися яких доводиться через суд. Ця проблема для України є кричущою, адже всього одна довідка може відібрати у пораненого військового можливість отримати протез за державні кошти. Більш того, часто командування не приймає рапорти і документи від військових, що вимагають надання довідки.

Наболіле питання статусу УБД

Одна з найбільш неповажних і наболілих проблем серед бійців ЗСУ - це надання статусу УБД. Сума коштів за рік, яку військовий може втратити через те, що йому не надали цей статус іноді сягає ста тисяч гривень, оскільки статус передбачає певні пільги.

Отримати цей статус бійцям і захисникам України часом вкрай важко і все знову впирається в питання бюрократії і неналежної роботи командирів. Вони можуть просто не внести дані в журнал бойових дій, а без цих даних і певних "заміток" УБД просто недоступний.

Бардак в адміністративному апараті частин призводить до того, що військові не отримують статус УБД після десятків місяців на фронті і бойових виходів. При цьому, ніяких санкцій за невидачу цього великого обсягу документів на даний момент в Україні не передбачено і домогтися статусу можна тільки за допомогою позову до суду.

Що буде далі

Роман Лихачов стверджує, що військові частини потребують певних служб супроводу військових вже зараз. Поранені військові з ампутаціями і не тільки, за словами адвоката, повинні думати про лікування, а не про бюрократію. Однак при цьому, в Міністерстві оборони України дану ситуацію в країні не прокоментували навіть після запиту редакції NV.

При цьому, в Комітеті ВР з питань соцполітики та захисту ветеранів повідомили, що після прийняття урядом усіх необхідних нормативно-правових актів (з дедлайном до 2 лютого 2024 року), процедура отримання статусу УБД стане значно простіше.

Юристи в свою чергу радять звертатися до судів вже зараз і акцентують увагу на тому, що більшість справ закривається переважно справедливо щодо захисників України.

"Звернення до суду - найефективніший інструмент при порушенні прав військовослужбовців", - переконаний юрист Денис Боднар.

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