Майже $6 млрд допомоги для України можуть 'згоріти': в Пентагоні відреагували

В Пентагоні зазначили, що робота над рішенням, яке передбачало б передачу Україні військової допомоги майже на 6 мільярдів доларів все ще триває.

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У Пентагоні пояснили проблеми з військовою допомогою Україні / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Пентагон прагне продовжити повноваження президента США Джо Байдена щодо використання залишкових коштів для військової допомоги Україні, рішення з цього питання має ухвалити Конгрес. Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Сабріна Сінгх.

За її словами, фінансовий рік у США завершується наприкінці вересня, і до цього часу необхідно вирішити питання про кошти в розмірі 5,8 мільярда доларів, виділених на підтримку Києва.

"Ми дійсно плануємо використати суму, яка виділена для повноважень. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб мати можливість продовжити ці повноваження і використовувати їх після фінансового року. Ми хочемо використати кожен долар і цент цих повноважень, але питання також у тому, що ми не можемо скоротити пакети без цих можливостей на наших полицях", — заявила Сабріна Сінгх. відео дня

Вона також зазначила, що протягом шести місяців, коли рішення про фінансову допомогу не було ухвалено, Пентагон не міг поповнити свої запаси. Вашингтон додатково зазначив, що ресурси для власної оборони також потребують оновлення.

"Ми повинні мати ці системи, ці можливості, ці боєприпаси на наших полках. Якщо в нас немає чогось на полицях, ми не можемо просто відправити це. І це одна з причин, через яку розміри цих посилок варіюються... Ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили з українцями в цьому питанні", — підсумувала Сабріна Сінгх.

Сінгх наголосила на двопартійній підтримці в Конгресі щодо продовження допомоги Україні. Відповідаючи на запитання про залишкові кошти після коригування бухгалтерських помилок, вона уточнила, що на PDA для України залишилося 5,9 мільярда доларів, з яких майже всі кошти, крім 100 мільйонів, будуть використані до кінця фінансового року.

"Отже, це загалом 5,8 мільярда доларів. Я не маю перерахованої вартості деяких інших пакетів, але це загальна сума, яку ми маємо на цю мить", - резюмувала вона.

Скільки витрачають країни НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Військова допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останнім часом пакети військової допомоги США для України зменшилися через скорочення запасів зброї та обладнання, які Пентагон готовий передати зі своїх резервів. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських посадовців.

Близько шести мільярдів доларів, передбачених для допомоги Україні, можуть бути вичерпані до кінця вересня. Для уникнення цього необхідно, щоб Конгрес дозволив Пентагону продовжити передавати зброю зі своїх запасів. Як зазначає Associated Press, термін дії фінансування для України майже на 6 мільярдів доларів спливає наприкінці вересня.

США також передали Україні кілька сотень ракетних комплексів ATACMS, більшість з яких Київ уже використав, про що CNN повідомляє з посиланням на анонімного американського чиновника.

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