Україна отримає кредит від ЄС на 35 мільярдів євро: на що підуть кошти

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна буде сама розпоряджатись кредитом на суму 35 мільярдів євро отриманим від Європейського Союзу.

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Євросоюз надасть Україні позику в €35 мільярдів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

20 вересня в ході офіційного візиту до Києва глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні кредиту від Європейського Союзу у розмірі до 35 мільярдів євро. Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

За її словами, кредит буде наданий Україні в рамках в рамках зобов'язань G7.

"Безперервні атаки Росії означають, що Україні необхідна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один важливий внесок ЄС у відновлення України", – зазначила Урсула фон дер Ляєн. відео дня

Кредит буде надано в межах плану G7 із залучення $50 мільярдів, під заставу майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

На пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, голова Єврокомісії заявила, що позика надається згідно з планом G7, і Україна самостійно вирішуватиме, як використовувати ці кошти.

"На політичному рівні рішення є. Потрібен чіткий механізм реалізації 50 млрд, щодо яких є глобальна згода", – сказав президент України Зеленський на брифінгу після зустрічі з фон дер Ляєн в четвер.

Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від країн Заходу - останні новини за темою

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